Основой контента «Газеты о России» являются хорошие новости из регионов

В начале 2023 года в русском сегменте интернета начал работу новый федеральный информационный портал – электронное СМИ «Газета о России». Издание работает под девизом «Портал хороших новостей», основу контента составляют новостные статьи на тему всестороннего развития регионов и разработки новых отечественных продуктов и технологий, замещающих импортные.

Таким образом, издание фокусирует внимание читателя на информационных поводах, которые обычно «тонут» в массиве негативных новостей и абстрактной геополитической аналитики разной степени качества. Помимо новостной ленты отдельно выделены разделы с репортажами и аналитическими статьями, раскрывающие всё те же темы, но на более детальном уровне. Также на сайте регулярно публикуются авторские и экспертные колонки – материалы авторства специалистов в той или иной сфере и публицистов, которым есть что рассказать об освещаемой теме.

Кто командует парадом?

По официальным данным ресурс существует на средства частных инвесторов, тем не менее, подбор новостей и тональность авторских и экспертных колонок указывает на то, что за новой электронной газетой стоят более серьёзные источники информации и заказчики самого высокого уровня. Однако при этом новое издание нельзя считать стопроцентно официальным государственным СМИ – его авторы позволяют себе тональность оценки современной экономики и политики России, далеко не всегда согласующуюся с официальной позицией. Это может говорить о покровительстве ресурсу со стороны одной из кремлёвских башен.

Своим мнением о новом издании поделился депутат Государственной Думы РФ Сергей Белоконев. Он назвал «Газету о России» уникальным интегратором и навигатором в мире информации, который без искажений и цельно показывает нашу большую и разноплановую страну во всем многообразии и всей ее уникальности и самобытности. По его мнению, издание создано с целью борьбы с агрессивными медиаатаками, направленными против российских граждан, все чаще происходящими после начала СВО – информационно-психологическими операциями, организованными противником. «Довольно много людей не были к этому готовы и отреагировали паническими действиями, – отметил Сергей Белоконев. – Кто-то сбежал из страны и несколько месяцев не мог прийти в себя и взять в себя в руки. Для таких людей нужна объективная и разносторонняя информация о жизни наших простых людей в различных уголках России: их успехах и достижениях».

Целевой проект

О том, что «Газета о России» представляет собой не обычное СМИ, а проект, созданный со строго определенной целью, говорит и кадровый состав его редакции. Во главе издания стоит Игорь Астранин, политический консультант и эксперт по медиатехнологиям, имеющий в бэкграунде практический опыт избирательных кампаний в более чем 20 регионах нашей страны. Имеет 10 лет практики на избирательных кампаниях всех уровней внутри России (более 20 регионов), поддерживая кандидатов от «Единой России». Работал в странах дальнего зарубежья. Является специалистом по работе с медиа в режимах ЧС. Организует регулярное медиапланирование с участием разных типов СМИ. Является действующим специалистом по коррекции медиаимиджа первых лиц. Координирует крупные информационные сетки.

Шеф-редактором «Газеты о России» стал Сергей Кормилицын, более 20 лет принимающий участие в региональных выборах в качестве политтехнолога, публицист, не скрывающий своих откровенно консервативных и провластных взглядов.

По словам Игоря Астранина, новое издание выполняет осознанный запрос общества на позитивную повестку и разрушение сложившегося мейнстрима в новостной политике современных российских СМИ. Мейнстримом, по его словам, является, в основном, очень простой набор: скандалы-интриги-расследования, криминал, кровь, убийство, войны и так далее. «Получается замкнутый круг, из которого не вырваться, потихонечку сводящий с ума, – говорит главный редактор «Газеты о России». – Человек живет в атмосфере постоянного негатива, постоянно нарастающего ощущения хаоса. И, по мнению некоторых экспертов, это один из очевидных маркеров успеха наших противников в когнитивной войне».

Судя по всему, новое издание – первая ласточка в начавшемся реформировании российского медиаполя. Логичный шаг после устранения ряда изданий, получивших статус иностранного агента. В ближайшее время следует ожидать значительного изменения дискурса российских СМИ.