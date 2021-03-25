Осуществлению планов и замыслов Ю. М. Лужкова посвящает свою работу Фонд Юрия Лужкова

«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать».

Ю.М. Лужков

Фонд Юрия Лужкова объявляет о новых общественных проектах, направленных на увековечение памяти Юрия Михайловича Лужкова, которые будут реализованы в год 85-летия со дня его рождения. На протяжении этого года и в дальнейшем Фонд будет проводить социально-значимые программы, которые продолжат многолетний созидательный труд Юрия Михайловича во благо москвичей и россиян.

Фонд создан для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд Юрия Лужкова является некоммерческой организацией: в основу идеи его создания легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.

Деятельность фонда строится по двум основным направлениям: сохранение общественного, политического, литературного, научного наследия Юрия Лужкова, его публикация в том формате, в котором наибольшее количество людей смогут с ним ознакомиться и воспользоваться; развитие социокультурных инициатив и филантропических начинаний Юрия Лужкова, способствующих укреплению благополучия жителей Москвы и страны, с особым фокусом на образование и вовлечение молодежи.

С марта Фонд станет партнером международного проекта «От винта!», чтобы оказать поддержку молодым авторам лучших научно-технических проектов и способствовать интеллектуализации человеческого капитала и расширению отраслевого и международного технологического сотрудничества. В продолжение многолетней работы Ю.М. Лужкова по развитию и поддержке культуры Фонд начал сотрудничество с Первой театральной премией «Хрустальная Турандот», выступит партнером ХХХ церемонии вручения премии. В ответ на инициативы в различных городах страны оказывается поддержка созданию мемориальных скульптурных композиций.

Работу фонда определяют и поддерживают выдающиеся деятели культуры, образования, спорта, бизнеса, политики и сферы массовой информации Российской Федерации, которые формируют Учредительный и Попечительский советы Фонда. В своей работе фонд также будет учитывать пожелания и предложения, поступающие от москвичей и россиян.

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина: «Юрий Михайлович хотел бы в своей жизни сделать много больше, и именно реализации его планов, замыслов и идей посвятит работу фонд его имени».

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он возглавлял правительство столицы на протяжении 20 лет, был мэром Москвы с 1992 по 2010 гг., внес значительный вклад в становление российской государственности и развитие Москвы. Указ об увековечении памяти Ю.М. Лужкова был подписан Президентом России В.В. Путиным 13 февраля 2020 г.

За годы пребывания Юрия Лужкова на посту градоначальника в столице произошли серьезные социально-экономические преобразования: становление экономики мегаполиса после развала социалистической модели, поддержка университетов и образовательной сферы в целом, развитие культурной жизни столицы, реализация программ социальной поддержки москвичей, таких как предоставление жилья, выплаты пенсий и пособий молодым семьям и многие другие.

При Юрии Лужкове были приняты определяющие сегодня облик столицы и жизнь москвичей градостроительные решения: восстановлены храм Христа Спасителя, проведена реставрация Большого театра и Гостиного Двора, Манежной площади, реконструированы парки Царицыно и Коломенское; открыт парк Победы на Поклонной горе, реконструирована МКАД, введено в эксплуатацию Третье транспортное кольцо; реализована первая программа по расселению пятиэтажек.

Его заслуги были отмечены высокими наградами и званиями, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени; лауреатом Государственной премии СССР и Государственных премий РФ в области науки и техники, литературы и искусства, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, благодарностями Президента России; удостоен почетных званий «Заслуженный химик России», «Заслуженный строитель России», отмечен наградами не только России, но и иностранных государств.

Учредители Фонда Юрия Лужкова о целях Фонда:

Алешин Владимир Владимирович, член Совета Фонда Юрия Лужкова, предприниматель и общественный деятель, заслуженный работник физической культуры РФ: «Юрий Михайлович Лужков был прекрасным руководителем, за которым всегда охотно шли люди. Его смелость в принятии решений, способность отстаивать их и не отступать перед трудностями вдохновляла и нас на то, чтобы идти вперед, усердно работать и реализовывать самые сложные проекты.

Он как никто любил Москву и москвичей и делал все возможное, чтобы их жизнь с каждым днем становилась лучше. Он умел общаться с людьми любого возраста и ранга, для всех был готов найти время, понять и помочь.

Я хочу особо отметить его отношение к спорту, понимание важности спортивной жизни столицы, всестороннюю поддержку и заботу о ней.

Фонд Юрия Лужкова приложит все усилия, чтобы продолжить его работу – в память о его талантах, его многогранности, его энергии».

Александр Давидович Иоффе, член Совета Фонда Юрия Лужкова, вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства: «Фонд Юрия Лужкова – это не только увековечивание памяти великого Человека и гражданина, но и осмысление бесценного интеллектуального наследия Ю.М. Лужкова для настоящего и будущего России».

Хубутия Михаил Михайлович, член Совета Фонда Юрия Лужкова, предприниматель и филантроп: «Юрий Михайлович воплощал собой дух настоящего руководителя города, дух человека, который искренне любил Москву, москвичей и россиян. Он помогал и поддерживал москвичей всех возрастов, всех профессий. Чтобы дух этого великого человека не исчез после его ухода, из уважения к его труду и во имя Юрия Михайловича мы обязаны продолжить его дело, и каждый из нас должен внести свою лепту».