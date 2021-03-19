«От винта»: в Краснодаре пройдет крупнейший в РФ молодежный технофорум

В четверг, 25 марта, на площадке краснодарского ВКК «Экспоград-Юг» откроется крупнейший в России молодежный технофорум «От винта». Вход для конкурсантов и гостей форума – свободный.

Молодые и перспективные инженеры, айтишники, авиаторы, робототехники, ученые уже готовы представить свои ведущие проекты. Среди них – авиамодели, роботизированные комплексы, космические разработки, компьютерные программы и другие важные решения. По словам участников, над подготовкой презентаций своих проектов многие из них трудились не один год, чтобы в нужный момент представить достижения конструкторской мысли максимально лаконично и, вместе с тем, доступно и детально. Вполне возможно, по итогам форума, для того либо иного амбициозного проекта найдутся свои инвесторы.

Преимущественно, технологические решения VR используются в качестве терминальных ценностей – для веселого, задорного времяпровождения. Такие технологии, чаще всего, не несут никакой образовательной или познавательной нагрузки, хотя и являются неплохим способом размяться. На этом фоне в Кубанском государственном университете задались вопросом, каким образом можно объединить образование и развлечения, чтобы подобные технологии не только приносили разуму пользу, но и открывали новые научные горизонты.

На сегодняшний день, в вузе активно внедряются подобные решения в учебные программы студентов. Пока что некоторыми наработками пользуются будущие географы. Например, не выходя из комнаты, они путешествуют по всему миру, параллельно изучая строение гор и рельеф местности.