Открыты продажи квартир в новом ЖК «Ореховый» в Севастополе

Группа компаний «ИнтерСтрой» сообщила о начале реализации квартир в новом жилом комплексе «Ореховый». Концепция проекта направлена на развитие наиболее востребованного на рынке сегмента стандартного качественного жилья.

Жилой комплекс строится в Нахимовском районе Севастополя. Здесь много известных памятников, красивых парков и скверов. До знаменитого Малахова кургана — 10 минут на транспорте, до Мемориального комплекса Сапун-гора с просторным парком — 6 минут.

Сейчас здесь динамично развивается новый перспективный микрорайон, примыкающий к улице Горпищенко. Доступная инфраструктура включает уже действующие школы, детские сады, детскую и взрослую поликлиники, торговые и спортивные центры. Троллейбусные и автобусные маршруты проложены непосредственно по улице, где расположен жилой комплекс.

В здании высотой 9 этажей запроектированы квартиры самых разных форматов: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Все лоты с просторными комнатами правильной формы, удобными солнечными кухнями, высота потолков — 2,7 м.

В проект входит жилой дом из четырёх секций с объектами социального и культурно-бытового назначения, включая благоустроенную придомовую территорию, детскую и спортивную площадку, паркинг, гостевые автостоянки. Предусмотрены кладовые помещения для хранения вещей за пределами квартиры.

В настоящий момент на новостройке ведутся монолитные работы. Ход работ и разрешительную документацию можно посмотреть на официальном сайте ГК ИнтерСтрой.

Стоимость квадратного метра на старте продаж начинается от 85 000 рублей. Квартиру в Севастополе в ЖК «Ореховый» можно приобрести на выгодных условиях программы ипотечного кредитования с господдержкой. Ввод в эксплуатацию ЖК Ореховый намечен на конец 2022 года.