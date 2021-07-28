Отлучение ребенка от груди: как пройти этот путь максимально комфортно?

Мифов вокруг грудного вскармливания – множество, и зачастую, когда перед мамой встает вопрос об отлучении малыша от груди, она легко может потеряться в обилии информации. Есть ли оптимальный возраст, когда стоит это сделать? Есть ли какие-то непреложные правила, которые обязательно стоит соблюдать? На эти и многие другие вопросы отвечает врач-педиатр детской «СМ-Клиника» Татаркина Ольга Викторовна.

Готовность №1

Преимущества кормления грудью достаточно хорошо изучены, и они не ограничиваются исключительно питанием и укреплением иммунитета малыша. Так, благотворно на ребенка влияет сам процесс контакта с мамой. Отсюда исходит и ответ на, пожалуй, самый популярный вопрос: «Когда наступает идеальный момент для того, чтобы отказаться от грудного вскармливания?» — тогда, когда малыш перестает испытывать потребность в прикладываниях. Как правило этот момент наступает к полутора годам ребенка. Однако зачастую лишь к трем годам дети готовы отказаться от грудного вскармливания без особых усилий мамы.

Можно ли отказаться от грудного вскармливания в год или раньше? Не так важно, что послужило причиной для более раннего отказа мамой от кормления, как то, насколько мягким был переход.

Поступательное движение

С готовностью мамы к отказу от грудного вскармливания все довольно понятно — если спустя продолжительное время грудь не наполняется молоком и при этом не возникают неприятные ощущения или потребность в сцеживании, то мама готова.

Но как же понять, что готов малыш? Считается, что потеря интереса к сосанию пустышек, сосок, игрушек и в целом любых «подручных» материалов – верный знак того, что приближается то самое время.

Также существует ряд практических советов, которые могут действительно способствовать тому, что процесс отлучения от груди будет проходить более комфортно.

Наблюдайте. Обращайте внимание на то, какие кормления могут оказаться наименее важными для малыша – и постепенно отказывайтесь от них.

Обращайте внимание на то, какие кормления могут оказаться наименее важными для малыша – и постепенно отказывайтесь от них. Отвлекайте. Заметив, что ребенок прикладывается к груди больше от скуки, чем от реальной потребности, постарайтесь привлечь его к другим занятиям, максимально исключив свободное время.

Заметив, что ребенок прикладывается к груди больше от скуки, чем от реальной потребности, постарайтесь привлечь его к другим занятиям, максимально исключив свободное время. Вовлекайте. Объясняйте малышу, почему вы выбираете то или иное занятие и содействуйте тому, чтобы он тоже принимал в них участие.

Объясняйте малышу, почему вы выбираете то или иное занятие и содействуйте тому, чтобы он тоже принимал в них участие. Опережайте. Старайтесь просыпаться раньше малыша – и сразу применять навыки по отвлечению.

Старайтесь просыпаться раньше малыша – и сразу применять навыки по отвлечению. Начните с отказа от прикладывания к груди перед дневным сном. А затем постепенно убирайте и вечерние засыпания под грудью. Не стоит расстраиваться, если что-то не удается внедрить с первого раза.

А затем постепенно убирайте и вечерние засыпания под грудью. Не стоит расстраиваться, если что-то не удается внедрить с первого раза. Создайте ритуал. Это может быть только одно конкретное место для кормления (строго определенное, например, диван или кресло) или определенная последовательность.

Это может быть только одно конкретное место для кормления (строго определенное, например, диван или кресло) или определенная последовательность. Окружите ребенка заботой. Он должен постоянно чувствовать, что перемены не влияют на любовь мамы к нему.

Он должен постоянно чувствовать, что перемены не влияют на любовь мамы к нему. Не торопитесь. Универсальных рецептов нет, но всегда важно прислушиваться к особенностям ребенка.

Помнить о себе

Если вам удалось наладить процесс отлучения постепенно, то, как правило, ваш организм сам перестроится: в ответ на сокращение кормлений, молока будет становиться все меньше и меньше. Считается, что примерно через 40 дней после окончания кормления грудью процесс лактации прекращается.

На что переходим?

Когда стало очевидно, что малыш готов – прежде, чем заняться подбором питания, все же стоит проконсультироваться с педиатром. Важен анамнез не только ребенка, но и его близких родственников.

Если вы отказываетесь от ночных кормлений – замените их для малыша питьем обычной простой воды, желательно из чашки.

Ключевой навык, который поможет всем сторонам процесса – терпение. И если ждать его от малыша несколько наивно, то в маминых силах стать «модератором» процесса отлучения от груди и находить наиболее подходящее время для того, чтобы перемены прошли максимально мягко и комфортно, обеспечив гармоничное развитие в будущем.