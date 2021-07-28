Отлучение ребенка от груди: как пройти этот путь максимально комфортно?

Мифов вокруг грудного вскармливания – множество, и зачастую, когда перед мамой встает вопрос об отлучении малыша от груди, она легко может потеряться в обилии информации. Есть ли оптимальный возраст, когда стоит это сделать? Есть ли какие-то непреложные правила, которые обязательно стоит соблюдать? На эти и многие другие вопросы отвечает врач-педиатр детской «СМ-Клиника» Татаркина Ольга Викторовна.
Готовность №1
Преимущества кормления грудью достаточно хорошо изучены, и они не ограничиваются исключительно питанием и укреплением иммунитета малыша. Так, благотворно на ребенка влияет сам процесс контакта с мамой. Отсюда исходит и ответ на, пожалуй, самый популярный вопрос: «Когда наступает идеальный момент для того, чтобы отказаться от грудного вскармливания?» — тогда, когда малыш перестает испытывать потребность в прикладываниях. Как правило этот момент наступает к полутора годам ребенка. Однако зачастую лишь к трем годам дети готовы отказаться от грудного вскармливания без особых усилий мамы.
Можно ли отказаться от грудного вскармливания в год или раньше? Не так важно, что послужило причиной для более раннего отказа мамой от кормления, как то, насколько мягким был переход.
Поступательное движение
С готовностью мамы к отказу от грудного вскармливания все довольно понятно — если спустя продолжительное время грудь не наполняется молоком и при этом не возникают неприятные ощущения или потребность в сцеживании, то мама готова.
Но как же понять, что готов малыш? Считается, что потеря интереса к сосанию пустышек, сосок, игрушек и в целом любых «подручных» материалов – верный знак того, что приближается то самое время.
Также существует ряд практических советов, которые могут действительно способствовать тому, что процесс отлучения от груди будет проходить более комфортно.
- Наблюдайте. Обращайте внимание на то, какие кормления могут оказаться наименее важными для малыша – и постепенно отказывайтесь от них.
- Отвлекайте. Заметив, что ребенок прикладывается к груди больше от скуки, чем от реальной потребности, постарайтесь привлечь его к другим занятиям, максимально исключив свободное время.
- Вовлекайте. Объясняйте малышу, почему вы выбираете то или иное занятие и содействуйте тому, чтобы он тоже принимал в них участие.
- Опережайте. Старайтесь просыпаться раньше малыша – и сразу применять навыки по отвлечению.
- Начните с отказа от прикладывания к груди перед дневным сном. А затем постепенно убирайте и вечерние засыпания под грудью. Не стоит расстраиваться, если что-то не удается внедрить с первого раза.
- Создайте ритуал. Это может быть только одно конкретное место для кормления (строго определенное, например, диван или кресло) или определенная последовательность.
- Окружите ребенка заботой. Он должен постоянно чувствовать, что перемены не влияют на любовь мамы к нему.
- Не торопитесь. Универсальных рецептов нет, но всегда важно прислушиваться к особенностям ребенка.
Помнить о себе
Если вам удалось наладить процесс отлучения постепенно, то, как правило, ваш организм сам перестроится: в ответ на сокращение кормлений, молока будет становиться все меньше и меньше. Считается, что примерно через 40 дней после окончания кормления грудью процесс лактации прекращается.
На что переходим?
Когда стало очевидно, что малыш готов – прежде, чем заняться подбором питания, все же стоит проконсультироваться с педиатром. Важен анамнез не только ребенка, но и его близких родственников.
Если вы отказываетесь от ночных кормлений – замените их для малыша питьем обычной простой воды, желательно из чашки.
Ключевой навык, который поможет всем сторонам процесса – терпение. И если ждать его от малыша несколько наивно, то в маминых силах стать «модератором» процесса отлучения от груди и находить наиболее подходящее время для того, чтобы перемены прошли максимально мягко и комфортно, обеспечив гармоничное развитие в будущем.