Отраслевую программу O&M Hi-Ops 3.0 запускают Huawei и Flexxible IT

В ходе Всемирного мобильного конгресса 2022 года (MWC 2022) компания Huawei и ее партнер по поставке ИТ-услуг Flexxible IT представили отраслевое решение O&M Hi-Ops 3.0 для создания сервисов по эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M) в цифровой отрасли.

В ходе цифровой трансформации меняется традиционный режим эксплуатации и технического обслуживания. Платформа по эксплуатации и техническому обслуживанию создана для сбора, упорядочивания и анализа данных по всем соответствующим процессам в целях постепенного выявления и контроля базового уровня стоимости мер по эксплуатации и техническому обслуживанию. В рамках платформы применяются передовые технологии: анализ большого объема данных из журналов событий, повышение эффективности эксплуатации и технического обслуживания и сокращение затрат.

Компания Huawei официально запускает отраслевую программу O&M Hi-Ops 3.0, основанную на принципе «1+2+3=N». Программа обеспечивает операционную ценность мер по эксплуатации и техническому обслуживанию, контроль данных и прогнозирование рисков. В отраслевом решении O&M Hi-Ops 3.0 «1» относится к унифицированной интеллектуальной платформе по эксплуатации и техническому обслуживанию IMOC (Intelligent Maintenance and Operation Center), еще одной разработке компании Huawei. «2» указывает на два типа услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию: базовые услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию и цифровые услуги. В список основных услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию входит координация мер по эксплуатации и технического обслуживания, рутинные меры по эксплуатации и техническому обслуживанию, управление эксплуатацией и техобслуживанием и постоянное совершенствование процессов. Цифровые услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию включают в себя консультации по цифровой трансформации, разработке и реализации мер по эксплуатации и техническому обслуживания. «3» обозначает три типа партнеров: партнеры по поставке компонентов платформы, партнеры по разработке программ адаптации и партнеры по готовым решениям. «N» указывает на различные сценарии эксплуатации и технического обслуживания: «умный город», «умный транспорт», «умные финансы» и «умное правительство».

Внедрение преимуществ мер по эксплуатации и техническому обслуживанию: подразумевает создание модели ценности мер по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также системы, ориентированной на достижение бизнес-целей. Цели эксплуатации и технического обслуживания отделяются от целей сервиса, устанавливается система индикаторов на основе целей эксплуатации и технического обслуживания, выполняется моделирование системы, затем производится интеграция требуемых компонентов платформы, изучаются итоговые результаты сервиса и, наконец, осуществляется переход к рутинным мерам по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Контроль данных: все звенья цепочек обслуживания, данных и развертывания систем оптимизированы для составления сервисной карты, с помощью которой ситуация с обслуживанием контролируется в режиме реального времени. Взаимосвязь между данными и архитектурой имеющихся решений отображается в наглядной форме, чтобы быстро выявить сбои в работе систем, включая обнаружение и отслеживание проблем с сервисом, отслеживание проблем с системными ресурсами, обнаружение и отслеживание сбоев в работе оборудования, а также анализ корреляции событий и их влияния на операции.

Прогнозирование рисков: начинается с мониторинга полного стека, в ходе которого создается более 5000 деревьев неисправностей за счет сбора данных на уровне платформы, уровне данных, сервисном уровне и уровне приложений посредством управления статусом и пороговыми значениями, алгоритмами моделей, а также посредством анализа взаимоотношений данных, активного обнаружения и симуляции поведения пользователей. Интеллектуальный прогностичный мониторинг.

Отраслевая программа Huawei O&M Hi-Ops 3.0 охватывает три типа партнеров в зависимости от предоставляемых услуг. Прежде всего, это партнеры по поставке компонентов платформы, которые могут быстро удовлетворить потребности клиентов за счет внедрения существующих компонентов, включая системы для мониторинга ИТ-инфраструктуры, управления IP-адресами, APM, 3D-визуализации и управления производительностью сети. Партнеры по разработке программ адаптации предоставляют клиентам персонализированные услуги по модернизации инфраструктуры, включая разработку дизайна, создание плана обновления портала, разработку средств адаптации, контроль взаимодействия и интеграцию инструментов. Партнеры, поставляющие готовые решения, предоставляют пакеты услуг по эксплуатации и техническому обслуживания, включая ПО для визуализации данных, продукты для эксплуатации и технического обслуживания в удаленном режиме, а также решения для мониторинга работы приложений.

Flexxible IT — это сертифицированный компанией Huawei поставщик услуг в области информационных технологий. Главный офис компании находится в Испании, а филиалы расположены в Европе и США. Компания Flexxible IT предоставляет услуги технической поддержки круглосуточно и без выходных, помогая своим клиентам справляться с чрезвычайными ситуациями и осуществляя стандартное техническое обслуживание. Кроме того, компания оказывает услуги по круглосуточному упреждающему мониторингу в целях превентивного выявления проблем с оборудованием. Г-н Килиан Архона (Kilian Arjona), технический директор компании Flexxible IT, заявил следующее: «Huawei и Flexxible IT стали партнерами в прошлом году. В настоящее время компания Huawei уже сотрудничает с рядом компаний на договорной основе».

В будущем компания Huawei увеличит пул партнеров в целях цифровой трансформации и повышения ее эффективности. Всемирный мобильный конгресс 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд находится в зоне 1H50 зала 1 на улице Fira Gran Via.