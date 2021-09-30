Память героев обороны Москвы в 1941 году почтили участники гонок на ретроавтомобилях

В воскресенье, 26 сентября, в Москве состоялись финальные этапы соревнований на ретроавтомобилях в рамках Кубка РАФ и Кубка Гран Тур. В ралли приняли участие 57 экипажей как на иностранных, так и на отечественных классических автомобилях. Организатором ралли является Комитет классических автомобилей РАФ (ККА РАФ) и Клуб исторического автоспорта.

Зрители могли наблюдать за редчайшими автомобилями PACKARD 1937 года, TATRA 87 1942 года, CITROEN DS 19, несколькими десятками автомобилей Mercedes Benz разных моделей. За рулем роскошного ROLLS ROYCE CORNICHE 1971 ехал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Жуком» (VOLKSWAGEN BEETIE) управлял Родион Газманов. Советский автопром был представлен всей линейкой: Жигули, Волги, Москвичи. Один из отечественных автомобилей пилотировал главный редактор журнала «Автомобили» Александр Кобенко. Фурор вызвал экипаж Елены Батуриной и Татьяны Паньковской на легендарном MERSEDES BENZ 300 SL Gullwing (Крыло Чайки).

Старт состоялся с площадки Музея Вооруженных сил. Первая остановка состоялась у театра Российской Армии. Далее маршрут ралли проходил по историческим местам Москвы. В дорожной книге участникам были представлены фотографии столицы времен 1941 года – начала обороны Москвы. Фотографии дирижаблей, зенитных установок на крышах домов, сбитых фашистских самолетов ярко иллюстрировали подвиг советского народа.

Следующая остановка участников ралли была у мемориала ушедшим на фронт и не вернувшимся работникам ткацкой фабрики «Красные текстильщики», расположенного на территории «Голутвинской слободы». Там прошла церемония возложения цветов и выступление руководителя ГК «Голутвинская слобода» Андрея Огиренко, председателя Комитета классических автомобилей РАФ Андрея Паньковского и председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова. Цветы были возложены на плиты памятника, где высечены имена добровольцев, героически сражавшихся и погибших в боях под Москвой и Ржевом. В два этапа было призвано на передовую около 200 работников фабрики – почти все мужчины на этом производстве. Из них 58 пали смертью храбрых, причём основная часть – именно в 1941 году под Москвой.

Все участники ралли в режиме спортивного соревнования несколько раз проехали через офис генерального партнера ралли Sber Private Banking, оказались на 147-й автобазе Министерства обороны. Именно здесь проходят тренировки Парадов Победы и хранятся автомобили, которые участвовали в Парадах Победы в разные годы вплоть до настоящего времени. Финиш ралли состоялся у театра Российской Армии и сопровождался выступлением артистов театра.

Приз за самый элегантный образ был вручен экипажу Оксаны Жажковой и Ирины Матвеевой.

Также в этой номинации были отмечены роскошные костюмы женского экипажа Соколовой Надежды и Макаровой Евгении, которые представляли партнера ралли «Столица» страховую компанию ПАРИ.

Победу в абсолютном зачете КУБКА РАФ одержал женский экипаж Костиковой Светланы и Шараповой Ирины. Это их вторая победа в этапах КУБКА РАФ, дающая большие шансы стать лучшими в спортивном сезоне 2021.