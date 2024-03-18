Pantum продемонстрировал новинки на IT Partners 2024

Экономика
18 марта 2024

Ведущий поставщик оборудования для печати Pantum представил свои новинки на выставке IT Partners 2024. Среди представленных разработок — новая серия монохромных лазерных принтеров 22PPM A4, цветных лазерных принтеров 20PPM A4 и цветных светодиодных принтеров 30PPM A3.

Pantum at IT PARTNER

Это мероприятие собирает представителей ИТ-, телекоммуникационной и аудиовизуальной индустрии для широкого обмена опытом. В ходе главной выставки ИТ-технологий компания Pantum пообщалась с широким кругом клиентов и воспользовалась новыми рыночными возможностями для повышения узнаваемости своего бренда в Европе и в более широком сегменте. «Для нас большая честь принять участие в выставке IT Partners 2024 и продемонстрировать наши последние разработки и инновации на европейском рынке. Компания Pantum считает фундаментальными составляющими своего бренда инновации, высокие стандарты качества и клиентоориентированность и стремится к устойчивому развитию посредством дизайна и технологических новшеств, предоставляя пользователям эффективные и надежные решения и услуги для печати», — говорит Хосе Баллестерос (Jose Ballesteros), заместитель руководителя филиала Pantum в Нидерландах.

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