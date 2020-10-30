ПАО «Совкомбанк» включено Центробанком в перечень системно значимых кредитных организаций

Председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев поделился комментарием к его первому включению в перечень системно значимых кредитных организаций России. ЦБ РФ опубликовал этот список в четверг (29 октября). В настоящее время в него входят 12 кредитных организаций. Сообщается, что включение в список Совкомбанка произошло с учетом ряда факторов. К примеру, положительное влияние на это решение оказал размер кредитной организации (на 1 октября текущего года ее доля в банковского сектора РФ составила порядка 1,5%), — уточнили в пресс-службе Совкомбанка.

Как объяснил в своем комментарии Дмитрий Гусев, признанию системной значимости ПАО «Совкомбанк» способствовал успешный и качественный рост его бизнеса в течение последних нескольких лет. Однако банк осознает, что это решение существенно повышает его ответственность не только перед регулятором, но и перед партнерам и клиентами, — добавил председатель правления Совкомбанка.