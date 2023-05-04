Партнер NEOWIZ компания Intella X запускает программу грантов на сумму в 10 млн долларов для поддержки разработчиков игр экосистемы Web3

Компания Intella X совместно с южнокорейским гигантом игровой индустрии NEOWIZ представляет свою программу грантов для области разработки игр (Gaming Initiative Grant Program), в рамках которой предусмотрен грант на сумму $10 млн, предназначенный для поддержки разработчиков игр для экосистем Web2 и Web3 в процессе создания ими самых современных и высококачественных игр для игровой платформы Intella X Web3.

Эти выдающиеся гранты направлены на стимулирование инноваций, расширение прав и возможностей разработчиков игр, а также содействие внедрению технологии блокчейн в игровую индустрию. Компании Intella X и NEOWIZ, которые обеспечивают финансовую поддержку и ресурсы, стремятся расширить свою игровую экосистему Web3 за счет привлечения новых талантливых разработчиков игр.

«Компания Intella X осознает, что разработчики игр являются движущей силой революции в игровой индустрии в рамках экосистемы Web3. Наша программа грантов для области разработки игр на сумму 10 млн долларов предназначена для того, чтобы пробудить творческий потенциал разработчиков и предоставить им важнейшие ресурсы и поддержку для создания принципиально новых игровых продуктов», – заявил Хосе Ко (Jose Ko), генеральный директор компании Intella X. «Поддерживая этих разработчиков, мы не только развиваем процветающую игровую экосистему, но и активно формируем будущее игр в рамках экосистемы Web3».

Кандидаты могут подавать заявки на участие в программе на главной странице веб-сайта Intella X. Они будут проходить тщательный анализ, включая собеседование и комплексную юридическую экспертизу, осуществляемую комитетом по грантам компании Intella X (Intella X Grant Committee). Этот комитет будет оценивать соответствующие требованиям проекты с использованием комплексного подхода и с учетом таких факторов как потенциальное влияние, инновационную составляющую, технико-экономическое обоснование, устойчивое развитие и соответствие целям компании Intella X.

Программа грантов Intella X Gaming Initiative Grant Program кардинальным образом меняет правила игры в игровой среде экосистемы Web3 и обеспечивает разработчикам поддержку, необходимую для воплощения их идей в реальность.