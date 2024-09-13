Партнером Всероссийского экономического диктанта выступает Фонд Юрия Лужкова

Фонд Юрия Лужкова выступает партнером Всероссийского экономического диктанта. Масштабная просветительская и образовательная акция пройдет во всех российских регионах и нескольких зарубежных странах 15 октября 2024 года. Все желающие могут принять участие в мероприятии как в онлайн-, так и офлайн-формате. Организатор мероприятия – Вольное экономическое общество России (ВЭО России), поддержку оказывают ведущие вузы страны и администрации субъектов РФ.

Экономический диктант ежегодно проходит уже восьмой год подряд. За это время значительно увеличилось количество участников акции, а также расширилась ее география. В числе стран, присоединившихся к Всероссийскому экономическому диктанту в 2023 году, были не только Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Таджикистан, но и Турция с Монголией.

Фонд Юрия Лужкова активно привлекает к акции молодежь. По традиции Фонд награждает специальным призом самого юного победителя конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта». В нем участвуют не только студенты высших учебных заведений, но и ученики 9–11 классов общеобразовательных школ.

По окончании акции эксперты оценивают уровень экономической грамотности населения в регионах и по всей стране. Для этого составляется аналитический отчет по итогам Экономического диктанта. Затем специалисты разрабатывают практические рекомендации по улучшению экономической грамотности жителей страны.

Поддержка экономической науки и интереса к ней всегда была важным делом для Юрия Михайловича Лужкова. Он неизменно одобрял инициативы по повышению экономической грамотности, рассказала председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. Она также отметила, что Фонд проводит работу по популяризации среди широкой публики экономических трудов Юрия Лужкова.

Председатель Совета Фонда Е. Н. Батурина