Партнеры с 6 континентов стали учредителями Всемирной молодежной климатической недели

Более 100 учреждений, организаций и сетей с 6 континентов сегодня совместно открыли Всемирную молодежную климатическую неделю.

Всемирная молодежная климатическая неделя (далее «Неделя») проводится за неделю до каждой конференции ООН по вопросам изменения климата для создания механизма глобального управления климатическими изменениями путем объединения действий молодежи по борьбе с изменением климата во всем мире, чтобы помочь молодым людям вместе заявить о своей приверженности делу борьбы с изменением климата и подготовить их к тому, чтобы взять на себя ведущую роль в построении общего для всех будущего с нулевым уровнем выбросов.

Эта Неделя, проводить которую Глобальный альянс университетов по климату (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC) предложил РКИК ООН еще в январе 2022 года, получила высокую оценку со стороны тогдашнего Исполнительного секретаря РКИК ООН г-жи Патрисии Эспиноса (Patricia Espinosa) как «весомый вклад в деятельность РКИК ООН». С тех пор она получила поддержку ведущих международных организаций, таких как ЮНЕСКО, Bloomberg и Фонд Рокфеллера.

В целях максимального повышения эффективности недели и вовлечения в нее более широких слоев общественности в сентябре этого года GAUC обратился к ее соучредителям и получил активные отклики от партнеров по всему миру.

В течение месяца к поддержке деятельности молодежи по борьбе с изменением климата присоединились более 100 соучредителей с шести континентов, представляющих самые разные сферы деятельности, включая академические учреждения и аналитические центры, известные бренды из частного сектора, медиа-агентства, благотворительные организации, международные и региональные организации, НПО и гражданское общество.

«Географическое и отраслевое разнообразие соучредителей отражает стремление многих заинтересованных сторон к решению проблемы изменения климата, — сказал Ян Бинь, (Yang Bin), председатель Исполнительного комитета GAUC и вице-президент Цинхуа, одного из университетов-основателей GAUC. — Это стремление — именно то, что нужно миру в это критическое время».

Первая Неделя, которая продлится 5 дней до 4 ноября, включает разнообразные мероприятия, организованные ее соучредителями для того, чтобы представить молодежи различные точки зрения на решение этой проблемы, а также Глобальный молодежный саммит по видению будущего с нулевым уровнем выбросов — молодежное мероприятие, организованное всемирными послами молодежи GAUC, чтобы представить свой междисциплинарный подход к решению проблемы.