Павел Зимин: Я люблю искусство. Поговорим о Джованни Беллини (Giovanni Bellini)

В ранних работах Джованни предпочитал холодные, суровые тона, но под заметным влиянием Пьеро делла Франчески и Антонелло да Мессины, со временем, постепенно заменил их более теплыми. На этих полотнах человек всегда находится в полной гармонии с окружавшим его живописным пейзажем.

Полотна художника и, в первую очередь, конечно, его любимые “Мадонны” привлекают внимание зрителей мягкими, звучными поэтическими образами. Они будто пронизаны лучами полуденного солнца, когда все цвета насыщенны светом. В картинах мастера тонкость разделения света и тени, спокойная величавость и лиричность не оставляют равнодушными.

В полотнах мастера, кроме полотна “Мадонна на троне…” присутствует искренний интерес к персоне, который ему позирует (портрет кондотьера и другие).

Его ранние годы совпали со временем, когда творили Уччелло, Донателло… Культура Венеции переживала серьезные изменения, что впоследствии отразилось и в творчестве Беллини. Он впервые взял в руки кисть в 19 лет, а спустя десять стал во главе известной художественной мастерской.

Павел Зимин (Zimin Pavel) — европейский сертифицированный фотограф.

С 1470-х гг. поэтичный пейзаж мастера излучает радость («Св. Иероним» и другие). Загадки у искусствоведов неизменно вызывает сюжет известной картины «Священная Аллегория» (есть и другие названия). Многие склоняются к версии, что это иллюстрация к поэме «Паломничество души» Г. Дегильвилля (XIV в.). Все полотно буквально залито легким светом. Это царство благоговения и спокойствия. Это его первое из таинственных полотен-сновидений. Спустя годы такими полотнами прославится его ученик несравненный Джорджоне.

Полотно «Св. Иероним» написано в 1480-х гг. Здесь отчетливо проявилось мастерство и талант живописца в согласовании состояния природы и движения души. В свои картины мастер вносит весь окружающий его разнообразный мир: живописный пейзаж, небо над Италией, целую палитру чувств. И все это математически точно и удивительно гармонично сочетается друг с другом.

Отдельная тема — «Мадонны». В основном, они были написаны в мастерской. Ранние картины этой серии немного похожи на полотна Мантенья, но с годами они обрели собственную изюминку. В них явственно чувствуется какая-то просветленная задумчивость. Мастер писал их не для храмов, а для семейного круга или небольшой капеллы. Фигуры часто располагал на фоне чудесного пейзажа, отделял фигуру тканью. От фигуры по обе стороны расстилается необъятная даль. («Мадонна»).

Беллини написал несколько портретов. Но они явились своего рода подготовкой этого направления живописи к блестящему расцвету. На портретах, написанных кистью великого мастера, можно заметить мечтательность модели, взгляд которой часто устремлен куда-то вдаль, за горизонт. Одним из лучших портретов, безусловно является «Портрет Лоредана», где видна сила характера и интеллект этого незаурядного человека.

В последний период творчества мастер все чаще обращается к сюжетам из греческой мифологии. Такой картиной можно назвать «Пиршество богов». К сожалению, Беллини не успел ее закончить, и ее дописал его ученик, великий Тициан. От картины буквально веет умиротворением. Поза и кажущиеся неторопливые движения героев, расслабляюще действуют на зрителя. В полотнах нет особого, категорического различия между религиозным и мирским. В «Опьянении Ноя» Беллини ярко выражает приверженность к ценностям жизни. «Фра Теодоро да Урбино» — последняя картина этого величайшего живописца. Жизнь Беллини протекала в спокойствии и благополучии. Он не испытывал недостатка в заказах, пользовался популярностью, почитанием и уважением.

