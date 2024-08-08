Пермскую инфекционную больницу в Перми, школу в Нижнем Новгороде и детский сад в Симферополе построили раньше срока

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством открыл школу в Нижегородской области (пос. Дубенки), детсад в Симферополе и инфекционную больницу в Перми, сообщает ТАСС.

Путин также заявил, что непрерывно продолжается работа по развитию регионов. Особое значение имеет создание объектов социальной сферы (детсады, школы, больницы).

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о набирающей обороты в России стройке. Причем это относится как к объемам строительства, так и к росту зарплат.

Детсад в Симферополе рассчитан на 260 мест. Пространство для прогулок составляет 5 тыс. кв. м.

Территория краевой клинической инфекционной больницы в Перми, рассчитанной на 232 койки, занимает свыше 64 тыс. кв. м. Палаты выполнены в виде изолированных боксов, вход в которые оборудован через уличные галереи. Медучреждение обеспечено собственными кислородной станцией и электроподстанцией, тепло- и водоснабжением.

В Нижегородской области построили школу на 1,5 тыс. мест. В учебном заведении предусмотрено обособление блока начальной школы, непроходного для школьников из старших и средних классов. Центральная часть здания включает обеденный зал столовой, спортивную зону, актовый зал, справочно-информационный центр.