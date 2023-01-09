Первая в 2023 году Московская музейная неделя начнется 9 января

Посетителям представят экспозиции, посвященные искусству, истории, технологиям и естественным наукам.

Первая в 2023 году познавательная акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 9 по 15 января. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Выставочные площадки — участники программы будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни, у каждой он свой. Посмотреть расписание и оформить электронный билет можно на официальных сайтах учреждений или городском портале mos.ru.

«В прошлом году выставки в рамках Московской музейной недели посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники “Царицыно” и “Коломенское”, Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей. Новый сезон проекта начнется уже совсем скоро — сразу после новогодних каникул. Участников ждут экспозиции, посвященные истории, искусству, технологиям и естественным наукам», — отметила Наталья Сергунина.

Например, в «Царицыне» представят выставку «В поисках народного искусства» о традициях разных регионов России. В ней есть экспонаты, рассмотреть которые можно с помощью технологий дополненной реальности. Их оцифровкой занимались 3D-художники и аниматоры. Посетители смогут полюбоваться на украшенные разнообразными национальными орнаментами бытовые предметы, игрушки, посуду и другие вещи.

Посетители дворца царя Алексея Михайловича в «Коломенском» увидят шедевр Михаила Врубеля — расписной керамический камин «Микула Селянинович и Вольга». Художник создал его по мотивам былины о князе Вольге Святославиче и богатыре-землепашце Микуле Селяниновиче. Эта работа — яркий пример русского стиля и дизайна эпохи модерна. Камин состоит из 150 изразцов самой разной формы.

В Музее космонавтики можно посетить выставку «Мой маленький космос». Она включает в себя более 300 экспонатов — это уникальная коллекция значков, посвященных космической тематике и достижениям отечественной космонавтики, миниатюрных портретов космонавтов, выполненных на манер фарфоровых медальонов, и других предметов.

В Государственном музее А.С. Пушкина представили экспозицию «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве», посвященную русским художественным промыслам. Там выставляются знаменитая на весь мир керамика и фарфор Гжели, хохломская роспись, изделия с резными узорами из дерева и кости, тканые платки, образцы искусного кружевоплетения, вышивки золотыми и серебряными нитями, а также многое другое.

Московский музей современного искусства приглашает на выставку «Лики и лица: путешествия образов» об исследовании портретного жанра. Помимо образцов живописи, в экспозицию вошли скульптурные объекты и видеоинсталляции.

В Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского проходит выставка, рассказывающая об истории фокстрота.

В 2023 году у нескольких учреждений изменился день бесплатного посещения. У Московского музея современного искусства — с воскресенья на вторник, у Государственного Дарвиновского музея — с четверга на вторник. Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского будет принимать гостей в среду вместо воскресенья, культурный центр «Внуково» — в среду вместо пятницы, Музей Василия Тропинина и московских художников его времени — в четверг вместо воскресенья.