Первичное предложение Galaxy Arena (ESNC) на платформе Launchpad 2.0 от Bybit

На платформе Launchpad 2.0 от компании Bybit (входит в ТОП-3 по посещаемости криптовалютных бирж в мире) планируется листинг служебного токена Galaxy Arena с тикером ESNC.

Galaxy Arena — это децентрализованная метавселенная с VR-пространством на базе сети Polygon, которая использует токен Essence (ESNC).

Метавселенная является следующим шагом в развитии интернета и неизбежно станет хабом для эры Web3. Проект Galaxy Arena готов стать ведущим хабом для метавселенной, который поможет гладко перенести очные мероприятия, развлечения, VR-впечатления и бизнес из реального мира в виртуальный, а значит и стать простым решением для перехода от Web2 к Web3.

На Bybit состоится первичное предложение токенов ESNC, которые будут доступны на обновлённой платформе Launchpad 2.0, где представлены передовые блокчейн-проекты. Листинг токенов на споте запланирован на 21 октября.

Метавселенная Galaxy Arena и токеномика ESNC включают в себя стейкинг, лок токенов, инициативы по повышению ликвидности, обратный выкуп и сжигание. ESNC присоединяется к другим Web3 инициативам на интуитивной платформе для перспективных криптопроектов на Bybit.

Bybit Launchpad 2.0 предоставляет ранний доступ к одним из самых привлекательных токенов в криптопространстве. Участники могут выбрать один из двух вариантов: зафиксировать BIT или воспользоваться новой моделью раздачи на Launchpad 2.0 и получить шанс выиграть токены, добавив в стейкинг номинальную сумму Tether (USDT). Launchpad также можно использовать для покупки зарекомендовавших себя токенов из предыдущих листингов.

Galaxy Arena является единственным хабом-агрегатором для игр формата «играй и зарабатывай».