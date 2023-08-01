Первый российский электрокар: к разработке подключилась Тинькофф Авто

Российский производитель электрокаров АТОМ и Тинькофф Авто договорились о сотрулничестве. Компании намерены разработать первый автомобильный маркетплейс, который будет встроен в систему управления электрокара. Благодаря новой платформе автомобилисты получат возможность решения множества вопросов при помощи бортового компьютера. Например, они смогут вызвать эвакуатор, купить страховку, забронировать столик в ресторане или заказать еду.

В планах компании – адаптация под электромобили услуг автострахования. «Умная страховка» от Тинькофф Страхования сможет учесть особенности их ремонта и обслуживания, телеметрии, срока службы литиевых батарей и др.

В планы брендов также входит интеграция Tinkoff ID в автомобильные системы, что позволит обеспечить к автомобилю безопасный и удобный доступ с помощью кнопки в приложении АТОМ, сообщает ТАСС.

Предзаказов на первый отечественный электрокар АТОМ стартовал 31 июля. Запуск серийного производства электромобилей запланирован на 2025 год. Тинькофф Авто обеспечил также прием оплаты на предзаказ и в будущем поможет развивать продажи российских электрокаров. предзаказов на электрокары