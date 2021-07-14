Певица из Беларуси Лиза Ставрова открывает вокальную студию в Москве

Москва
14 июля 2021

Помогать молодым талантам и развивать творческий потенциал у взрослых и детей! Такую цель ставит собой известная певица из Беларуси Лиза Ставрова. Не так давно она переехала в Москву из Минска, но уже успела покорить российскую публику. А теперь открывает здесь собственную вокальную студию. 

В рамках проекта «STAVROVA RECORDS» будет работать 3 разных класса: обучение игре на фортепиано, гитаре и вокал. Основным будет эстрадно-джазовое направление. 

Кроме того, можно будет узнать все секреты продюсирования и получить помощь в создании собственного материала, что будет актуально для молодых композиторов и авторов текстов. 

Педагоги с высшим образованием и опытом работы создадут все условия для творчества, развития и достижения вершин музыкальной индустрии. Преподавать в студии будет и Елизавета Ставрова, которая является дипломированным педагогом по вокалу, сама пишет песни и имеет опыт работы диджеем.

Девушка стала знаменита благодаря таким трекам, как «Боюсь упасть», «Sugar boy», «Не болит», «Ghosts» и другим. А сейчас ожидается релиз ее новой композиции «Fresh One». А в планах студии «STAVROVA RECORDS» — открытие новых звезд российского и мирового шоу-бизнеса.

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