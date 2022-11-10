ПФК ЦСКА и SPORTUNIVER запускают образовательный хаб

Футбольный клуб совместно с международным спортивным университетом открыл образовательный центр.

Первым проектом в рамках сотрудничества стал онлайн-курс «Тренерское мастерство», попасть на который может любой желающий. В рамках этого курса обучающиеся узнают больше о планировании тренировочного процесса, о выстраивании атмосферы в команде и коммуникации с игроками, о подходе к работе тренера. Вы сможете увидеть Академию ПФК ЦСКА изнутри — как она живет, как проводятся занятия, как специалисты общаются с молодыми футболистами, а также посетите тренерское собрание, матчи, узнаете историю клуба и многое другое. В создании курса вместе с командой SPORTUNIVER приняли участие Олег Корнаухов – директор Академии ПФК ЦСКА, Андрей Плахетко – заместитель директора по спортивным вопросам Академии, и другие тренеры ПФК ЦСКА (подробный список можно посмотреть на сайте). Программа курса основана на идее того, что в российских футбольных школах чаще всего тренируют с упором на физические качества, технику, тактику, но при этом мало внимания уделяют личности игроков и тренеров, внутренней мотивации, психологии и ментальности. Курс подходит как для начинающих, так для опытных тренеров и работающих с игроками от 6 до 18 лет. Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА: — Мы очень рады начать сотрудничество со SPORTUNIVER. Образовательный проект такого уровня — первый в России в спортивном сегменте. Наши опытные специалисты, которые воспитали не одно поколение молодых футболистов, с удовольствием поделятся своими наработками и знаниями с начинающими тренерами. Уверен, что этот курс даст импульс к развитию российской тренерской школы, что поможет нам воспитать еще больше талантливых футболистов. Вместе с нашим новым партнером у нас много совместных идей и планов, которые мы обязательно реализуем.

Ярослав Савин, сооснователь и генеральный директор проекта SPORTUNIVER:

— ПФК ЦСКА — это клуб с масштабной историей в футболе и один из самых эффективных проектов с точки зрения менеджмента, скаутинга и развития спортивных кадров, также у клуба уже есть проект Академии ЦСКА — в этом всем мы, как Международный спортивный университет, видим знания, которыми необходимо делиться с тренерами по всей стране и за ее пределами.

SPORTUNIVER — международный образовательный университет в сфере профессионального спорта и спортивного бизнеса. Он объединяет уникальные образовательные программы и мероприятия для реализации миссии в сотрудничестве с ведущими международными университетами и одним из самых успешных клубов мира — «Барселоной». Цель университета — обеспечить качественное и эффективное обучение профессионалов во всех областях большого спорта: от тренеров по физподготовке до руководителей профессиональных клубов.