Платформа A-PLAN: банковская гарантия от АТБ за 3 минуты до 3-х млн рублей

Цифровая платформа A-PLAN и Азиатско-Тихоокеанский Банк представили новый экспресс-продукт в сегменте банковских гарантий в размере до 3 млн руб. Теперь с помощью действующей системы автоодобрения и по трем документам (устав, паспорт генерального директора, решение о назначении на должность) банковскую гарантию, можно получить за 3 минуты, что сейчас является лучшим показателем для рынка.

Доступ к новому продукту был предоставлен пользователям цифровой платформы A-PLAN в августе текущего года. За первый месяц его работы количество выданных банковских гарантий в сегменте до 3-х млн руб. выросло почти в 3 раза. Это стало возможным благодаря специально разработанному для АТБ алгоритму автоматической оценки заявки по параметрам, утвержденным банком с учетом действующей рисковой политики. Другим важным фактором роста востребованности продукта стало предоставление АТБ окончательного решения по выдаче банковской гарантии в течение 3 минут с момента заявки. Прежде по данной категории гарантий компания-участник госзаказа получала лишь предварительное подтверждение, а проверка данных банком проводилась на момент выдачи, даже если гарантия была уже оплачена.

«Исследование ключевых запросов клиентов и партнеров показало, что в сегменте банковских гарантий до 3 млн руб. для компаний-участников госзаказа скорость – приоритетный критерий. Это и стало поводом для создания нового экспресс-продукта. В своей работе банки часто предпочитают перестраховаться, и автоодобрение на рынке банковских гарантий – это значительный рывок, в том числе и к дальнейшей автоматизации рынка», – отмечает Сергей Серегин, генеральный директор A-PLAN.

Компания A-PLAN (aplan.ru) – это агрегатор финансовых услуг, представляющий собой цифровую платформу с быстрым и простым доступом к финансовым ресурсам порядка 80 банков для участников рынка госзаказа и профессиональную команду консультантов, предлагающую эффективные решения для бизнеса разного масштаба.

Портальное решение A-PLAN позволяет банкам представлять свои продукты, а компаниям-участникам гостендеров быстро получать необходимые финансовые услуги на оптимальных условиях, выбирая из множества вариантов. Благодаря высокому уровню автоматизации оформление заявки, проверка и получение решения проходят в максимально короткий срок.

Компания работает на рынке с 2016 года, по итогам 2020 г. A-PLAN заключил порядка 1800 сделок в интересах своих клиентов на сумму более 9 млрд рублей.