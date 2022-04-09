Plex – единое окно для доступа всех платных и бесплатных сервисов потокового вещания

Мир
9 апреля 2022

Любители фильмов и телевидения наконец-то дождались решения проблем в сфере потокового вещания. Благодаря двум основным обновлениям, глобальная медиа-платформа Plex становится единственным приложением для поиска фильмов или сериалов, представляя собой единое окно для доступа ВСЕХ платных и бесплатных сервисов потокового вещания. Plex — первая и единственная платформа потокового вещания, на которой доступны бесплатные поддерживаемые рекламой фильмы, сериалы и телепрограммы с возможностью поиска фильмов по названию, а также создания персонализированного списка фильмов и сериалов, которые вы планируете посмотреть, независимо от источника вещания. 

Благодаря новым функциям больше не нужно переключаться между разными сервисами потокового вещания, так как с Plex все это можно найти в едином простом для навигации окне, которое позволяет вам найти все в одном месте. Согласно опросам, 60% потребителей по всему миру считают процесс переключения между приложениями неудобным, потратив в общей сложности около 600 млн минут на выбор фильмов на бесчисленном количестве платных и бесплатных сервисов потокового вещания. Таким образом, проблемы связанные с потоковым вещанием являются насущными и теперь будут решены Plex. 

Откройте для себя Plex: Ищете, что и где посмотреть? Просто «Плексните». 

Согласно опросу, проведенному J.D. Power, в настоящее время, один пользователь имеет в среднем от четырех до пяти различных сервисов потокового вещания, а недавнее исследование Horowitz показало, что 49% людей не помнят, какие фильмы на каких платформах они смотрят, в то время как 44% говорят, что им трудно найти что посмотреть. Многие пользователи так и заканчивают вечер, не выбрав фильм. 

Новая функция Discovery от Plex делает для потокового вещания то, что Google сделал для Интернета — упрощает огромные потоки контента, позволяя загрузить любой фильм или сериал на https://watch.plex.tv/  и «Плекснуть», то есть найти где его просмотреть. Eсли ваш любимый фильм или сериал транслируется на другой платформе, вы можете запустить его в Plex, что значительно сократит время поиска фильма для просмотра. 

Универсальный список к просмотру Plex: как список пожеланий Amazon, только для фильмов и сериалов  

Все просто: если вы знаете название фильма, добавьте его в новый Универсальный список просмотра Plex — простой способ планирования просмотров. Больше вам не придется бесконечно пролистывать ленту и выбирать что бы сегодня посмотреть. Кроме того, в универсальном списке просмотра Plex отобразятся недавно добавленные фильмы из других платформ. Так как в универсальном списке к просмотру Plex отображается то, что вы планируете посмотреть, там также будет отображено где это посмотреть, даже если фильм больше не будет доступен в сервисе, на котором он был сохранен. Наша цель заключается в том, чтобы упростить процесс выбора фильмов на сервисах потокового вещания и позволить пользователям быстрее перейти к просмотру.

«На протяжении многих лет нашей целью является создание единой платформы для ваших любимых развлечений и сегодня мы добавили большую часть для решения этой головоломки,— заявил генеральный директор компании Plex Кит Валори (Keith Valory) Во времена, когда новые сервисы потокового вещания, фильмы и сериалы появляются каждый день, пришло время прекратить хаос в медиа индустрии, что мы и планируем сделать с помощью дополнений. Если кратко — мы знаем, что найти, что смотреть — это долгое и трудное решение. И наша цель — упростить вам эту задачу».

Одно окно во все ваши любимые фильмы… и не только 
Plex, как место для просмотра всего вашего любимого контента, предлагает множество дополнительных функций: 

Доступ к более чем 50000 бесплатным фильмам, сериалам и телепрограммам  от лучших игроков в индустрии развлечений. 

Более чем 250 круглосуточных бесплатных каналов с трансляцией в прямом эфире   AMC, A+E, Lionsgate, BBC, fuboTV, beIN SPORTS XTRAи многие другие. 

Доступ к каналам широкоэфирного вещания через тюнер и антенну и Plex DVR, позволяющий записывать программы. 

Транслируйте музыку с помощью TIDAL.  

Персональное управление медиатекой   ваших видео, фото, музыки и др. 

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