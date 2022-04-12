Площадка РТС-тендер совместно с Совкомбанком запустила новый сервис независимых гарантий

28 марта 2022 года, Москва – Сервис позволит победителям закупок быстро получать уже одобренное предложение от банка под параметры конкретной закупки. Это решение фактически устраняет подготовительный этап получения гарантий с заполнением анкет и предварительными заявками, как было ранее. Победитель сразу получает актуальный проект независимой гарантии без лишней траты времени.

Законодательные изменения, вступившие в силу с 1 января 2022 года, отменили обязанность заказчика указывать в протоколах подведения итогов по закупкам информацию, идентифицирующую участников и победителя закупки. Такое нововведение привело к потере адресности предложений по независимым гарантиям, поступающих от банков. Участники рынка открыто говорят о связанном с этим дискомфорте при получении большого числа ненужных звонков.

В ответ на эту проблему площадка РТС-тендер совместно со своим партнёром Совкомбанком разработали высокотехнологичный сервис, который позволит автоматически генерировать индивидуальное предложение по независимым гарантиям победителю закупки секций 44-ФЗ и 223-МСП в пределах суммы обеспечения исполнения контракта до 20 млн рублей. Такое предложение будут получать все победители закупок указанных секций в своём личном кабинете, они смогут принять или отклонить его.

«В работе с клиентами мы стремимся максимально упростить многосложные процедурные моменты для участников закупок, а также предоставить им наилучший выбор актуальных сервисов. Если раньше нужно было подавать много заявок, заполнять анкеты в разных финансовых сервисах для получения предложения, то сегодня сервис независимых гарантий позволяет автоматизировать большую часть этой работы. В результате интеграции площадки с банком победитель сразу получает адресное целевое предложение, по которому прежний объемный документооборот уже не требуется», — поясняет руководитель управления по развитию корпоративного бизнеса Виктор Смирнов.

Процесс оформления и получения независимой гарантии сведен к нескольким кликам: победитель сразу получает проект гарантии и ее актуальную стоимость в личном кабинете. Параметры срока независимой гарантии и суммы обеспечения автоматически устанавливаются на основании извлеченных из проекта контракта данных, победителю необходимо лишь проверить их. В течение нескольких минут после проверки и подтверждения банк размещает в сервисе договор на выпуск гарантии и счёт для её оплаты. После подписания договора и оплаты счёта, победитель без дополнительной авторизации переходит в сервис банка, где он может скачать скан-копию независимой гарантии и указать адрес для курьерской доставки оригинала.

При этом все ключевые параметры работы на электронной площадке для клиентов остаются неизменными: высокий уровень информационной безопасности обеспечит конфиденциальность и целостность данных по финансовой услуге.

«Механизм автоматического формирования предложения по независимой гарантии стал возможен благодаря высокому уровню технологичности скоринговых систем банка и наличию интеграции с площадкой. В планах — аналогичные предложения по всем финансовым сервисам для участников закупок», — прокомментировал управляющий директор цифрового банка Ярослав Черешнев. Сервис работает круглосуточно, бесплатен для всех клиентов площадки, взимается только стандартная комиссия банку за выдачу гарантии. В дальнейшем будет предусмотрена оплата комиссии корпоративной или личной банковской картой для удобства клиентов.