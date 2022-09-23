Площадкой выставки молодых художников России «Наследие и современность» выбрана Новая Третьяковка

Выставка состоится с 1 по 10 октября в Центральном зале Союза художников России

1 октября в Центральном зале Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки откроется выставка молодых художников России «Наследие и современность». На выставке, организованной при поддержке Минкультуры России и занимающей более 1200 квадратных метров, будут представлены около 140 работ, выполненных в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография и цифровое искусство. Выставка посвящена Году культурного наследия народов России.

Свое творчество представят 48 молодых художников из разных регионов России, включая Республику Адыгея, Алтайский край, Республику Башкортостан, Ставропольский край, Томскую и Омскую области, Республику Бурятия, Магаданскую и Мурманскую области, Красноярский край, Тюменскую и Свердловскую области, Чувашскую Республику, а также Москву и Санкт-Петербург.

Каждый из представленных художников был выбран в результате предварительного отбора заявок, поступивших с 1 июня по 31 августа 2022 года. Свои заявки на участие прислали 440 мастеров; возможность продемонстрировать свое творчество на одной из главных выставочных площадок страны получили те, кто, по мнению экспертов, справился с поставленной задачей – отобразить в своих работах национальную идентичность и культурный код, являющийся характерным для разных регионов многонациональной России. Таким образом, выставка призвана представить актуальный срез работ молодых художников страны, предлагающих современный взгляд на российское историческое и культурное наследие. В экспозиции представлены как произведения в классической технике, посвященные культуре российских национальных республик, так и современные работы – инсталляции, стереоскопы с видами современной и исторической Москвы, видео-арт и серия цифровых работ, созданных нейросетью, которую попросили визуализировать культурное наследие России.

На время работы выставки «Наследие и современность» запланирована серия дополнительных мероприятий – встречи с художниками-авторами работ, осмотр произведений участниками профессионального сообщества – галеристами и искусствоведами, а также театрализованные выступления, на которых артисты арт-проекта «Новая сказка» объединяют классическую музыку с художественными видеопроекциями.

Одна из главных целей проводимой выставки – помочь молодым талантам из разных уголков страны быть услышанными в профессиональной среде, познакомиться со своими коллегами и найти своего зрителя. Проект предоставляет участникам знаковую площадку для творческого высказывания и помощь в сотрудничестве между одаренными художниками и музейно-галерейным сообществом, устанавливая долгосрочные отношения и за пределами выставочных площадок.

Выставка продлится до 10 октября включительно, вход свободный.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте

Москва, Крымский Вал, 10. Западное крыло Новой Третьяковки, Центральный зал СХР

Выставка организована при поддержке Министерства культуры России, Союза художников России, РОО «Росинформразвитие».