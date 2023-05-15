По итогам заседания ИБР подписано 77 соглашений о финансировании на сумму 5,4 млрд. долл.

Под патронажем Хранителя двух священных мечетей короля Абдаллы бин Абдул-Азиза Аль Сауда сегодня в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) успешно завершилось ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (ИБР).

Четырехдневное мероприятие собрало 4452 участника из 90 стран мира, а также 89 ведущих региональных и международных организаций, занимающихся вопросами устойчивого развития.

В ходе мероприятия, проходившего под девизом «Партнерство в борьбе с кризисами», Группа ИБР объявила о нескольких проектах и подписала соглашения о финансировании с 24 странами-членами на сумму 5,4 млрд. долларов США для решения насущных проблем, препятствующих росту на глобальном Юге, с особым вниманием, среди прочего, к здравоохранению, сельскому хозяйству, продовольственной безопасности, МСП, образованию и гуманитарной помощи.

Президент и председатель Группы ИБР, Его Превосходительство д-р Мухаммад Аль Джассер (Muhammad Al Jasser) заявил: «За прошедшие четыре дня мы рассмотрели с нашими партнерами и странами-членами вопросы, связанные с развитием. Мы обсудили текущую ситуацию и будущее Группы ИБР, приняв в процессе ряд важных решений. Результаты этих ежегодных встреч, несомненно, проложат путь к дальнейшим успехам».

В ходе мероприятия Группа ИБР объявила о нескольких ключевых проектах и подписала соглашения, подкрепляющие ее приверженность финансированию проектов устойчивого развития в странах-участниках. Совет исполнительных директоров Группы ИБР одобрил финансирование на сумму более 558 млн долларов США для шести проектов, направленных на поддержку инклюзивного роста и развитие инфраструктуры в странах-участниках.

Группа ИБР также представила обновленные документы Стратегии партнерства со странами-членами для Узбекистана, Пакистана и Нигера, которые активизируют Рамочную программу взаимодействия со странами Группы ИБР в соответствующих странах для поддержки многостороннего развития и роста.

Еще одним событием стало то, что ИБР, будучи попечителем Афганского трастового гуманитарного фонда, подписал семь соглашений по инклюзивным проектам устойчивого развития в Афганистане на общую сумму 8 098 180 долларов США, которая включает гранты от Центра гуманитарной помощи и содействия имени короля Салмана.

ИБР и его международные партнеры по развитию также запустили второй этап Фонда «Жизнь и средства к существованию» (LLF 2.0), направленного на мобилизацию ресурсов для поддержки экономического развития в 32 менее привилегированных странах-участниках Банка. ИБР обязался внести в LLF 2.0 325 миллионов долларов США в виде высоко льготных кредитов, доведя общую сумму грантовых взносов в фонд до 200 миллионов долларов США.

Четырехдневное мероприятие также включало пленарные заседания высокого уровня, технические симпозиумы и параллельные мероприятия, посвященные широкому кругу тем, таких как борьба с бедностью, развитие инфраструктуры, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, а также противодействие изменению климата.