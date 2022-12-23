Победителей экологических премий Правительства Москвы 2022 года чествовали в мэрии столицы

22 декабря 2022 года Комплексом городского хозяйства города Москвы и Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы объявлены победители конкурса на соискание премий Правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. Лауреаты конкурсов получили награды в торжественной обстановке Белого зала мэрии Москвы из рук заместителя мэра Москвы Петра Павловича Бирюкова.

На конкурс было подано 157 заявок как индивидуальными участниками, так и коллективами до 10 человек. Все заявки были оценены онлайн компетентным жюри, а прошедшие в шорт-лист проекты были презентованы конкурсантами очно.

В конкурсе за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы лауреатами стали шесть проектов в двух категориях:

● Проектные организации:

— НИиПИ ИГСП, проект «Выполнение работ по планировочной организации городских территорий с проведением анализа исходных данных и выявления проблематики существующего состояния по адресу: район Котловка, район Зюзино, район Нагорный, природный парк в долине рек Котловка и Коршуниха (парк «Двуречье»)»;

— ООО «Мэгли Проект», проект «Ландшафтный парк «Шмелёвский ручей»;

— ООО «Юнистрой Проект», проект «Благоустройство территории, прилегающей к Марьинскому ручью, г. Москва, НАО, поселение Филимонковское».

● Представители образовательных учреждений:

— команда РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, проект реконструкции озеленения и благоустройства парка «Долина реки Сходня в Куркино», г. Москва;

— команда НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, проект «Комплексный подход в создании акустически комфортных общественных пространств города Москвы, ограниченных объектами транспортной инфраструктуры, на примере района Коммунарка»;

— команда Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет», проект «Разработка концептуального проекта экологической тропы многофункционального назначения на ООПТ «Лосиный остров».

В конкурсе в области охраны окружающей среды победило 8 проектов, по два в каждой из четырех номинаций:

● «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»:

— АО «Мосэнергосбыт», проект «Зеленый офис» (1е место);

— В.В. Иванов, ООО «Термопол», проект «Полирециклинг: разработка и внедрение нетканого материала Холлофайбер Экософт из вторичных и переработанных ПЭТФ-волокон» (2е место).

● «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект»:

— химический факультет МГУ, проект «35 лет Открытому экологическому университету МГУ» (1е место);

— Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», проект «RENATURE. Вернем природу в город» (2е место).

● «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»:

— И.А. Козловских, Благотворительный фонд «Второе дыхание», проект «Подкаст «Нечего носить?» (1е место);

— П.В. Ермилова, МИА «Россия сегодня», проект «Вода 2.0. Как и зачем в Москве очищают сточные воды» (2е место).

● «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений»:

— АНО «Сад Памяти», проект «Международная акция «Сад памяти»

(1е место);

— ЭОО «ЭКА», проект «Зеленая» поисковая система с обучающим функционалом Ecowiki.ru» (2е место).

Все участники конкурсов получили дипломы участника и памятные сувениры, а победители – денежные призы в размере от 70 000 до 100 000 рублей в зависимости от категории.

Конкурсы на соискание экологических премий Правительства Москвы проводятся более десяти лет подряд с целью развития и укрепления в обществе экологических ценностей, стимулирования деятельности жителей столицы в области рационального природопользования и экологического просвещения. Целью конкурсов является популяризация экологического образования и просвещения, укрепление в обществе экологических ценностей для стимулирования деятельности физических лиц в области охраны окружающей среды города Москвы, а также решение вопросов сохранения, восстановления и развития природных и озелененных территорий города Москвы, а также поощрения проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных, строительных и других профильных образовательных организаций высшего образования, внесших значительный вклад в благоустройство природных и озелененных территорий.

Подробнее ознакомиться с материалами конкурса и победителями прошлых лет можно на сайте проекта http://ecopremia.moscow/