Победители первого музыкального конкурса «Пой в душе» запишут хит на стихи поэта Михаила Гуцериева

В эфире радиостанции «Русский Хит» 25 декабря прошел финальный этап нового музыкального конкурса «Пой в душе», автором которого является знаменитый российский поэт Михаил Гуцериев. Цель состязания заключалась в поиске талантливых и креативных исполнителей среди вокалистов. Участниками первой стадии стали 3225 человек. Из них в следующий этап пробились свыше пяти сотен человек, которым предстояло исполнить любую известную песню на стихи поэта Михаила Гуцериева.

Отмечается, что победителями первого музыкального конкурса «Пой в душе» стали Сергей Демянчук и Наталья Мищенко — их дуэт «Римские» идеально исполнил песню «Время ходит назад» (Интарс Бусулис). В качестве приза они смогут рассчитывать на профессиональную запись и последующий выпуск своего хита на стихи Михаила Гуцериева, песня появится в эфире отечественных радиостанций.