Победы в премии Urban Awards 2020 добился проект Kazakov Grand Loft компании COLDY

Москва, 27 ноября, — проект Kazakov Grand Loft компании COLDY стал победителем престижной премии в области нового строительства и территориального развития Москвы Urban Awards 2020 в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы». Торжественная церемония награждения состоялась 25 ноября в event-комплексе Grand Ballroom.

В премии приняли участие 74 объекта Московского региона. Финалистам пришлось пройти несколько отборочных этапов. Один из комитетов экспертной комиссии проводил оценку жилья бизнес- и элит-классов. В качестве независимого консультанта по традиции выступила компания PwC, именно в ее компетенции входило утверждение перечня победителей Urban Awards 2020. На первом отборочном этапе каждый проект оценивался комиссией из 40 экспертов по десяти критериям на основании достоверных данных анкет участников. На втором этапе была использована специальная автоматическая программа «Система объективной оценки». Результаты двух этапов позволили подвести итоги и выбрать лучшие объекты нового строительства и территориального развития Москвы в 2020 году.

«Церемония награждения Urban Awards 2020 собрала вместе большое количество перспективных и амбициозных проектов, прошедших многоэтапный отбор и тщательную проверку опытных экспертов рынка. Премия объединила не просто девелоперов и застройщиков жилья, но людей, всем сердцем преданных своему делу и веривших в состоятельность идеи проекта, несмотря на возникшие трудности в этом году. Для меня победа Kazakov Grand Loft знаменует рассвет в развитии инновационных разработок в сфере жилья бизнес-класса и появление новых высокотехнологичных и комфортных условий для культурной и деловой жизни. В постоянно развивающихся крупных мегаполисах становится важным отслеживать тенденции и отвечать актуальным запросам, предлагая наиболее удачные архитектурные и дизайнерские идеи. Премия Urban Awards помогает ориентироваться среди большого количества предложений и выбирать проверенные и самые интересные проекты на рынке недвижимости», — делится бренд-директор COLDY Михаил Звягинцев.

Kazakov Grand Loft – проект комплекса апартаментов, основанный на прогрессивной авторской архитектуре. Клиентам будет доступно более ста вариантов планировочных решений, включая панорамные пентхаусы с интеллектуальными сервисами Grand Loft. Комплекс Kazakov Grand Loft отражает концепцию Smart-роскоши, сочетающую аристократичные предпочтения своих жителей и индивидуальный сервис-дизайн, построенный по принципу умного дома. С помощью мобильного приложения пользователи смогут индивидуально настроить системы управления апартаментами и выбрать наиболее актуальные для себя услуги. Базовый комплекс будет включать как внутренние сервисы — клининг, хаус-мастер, food delivery, флорист, так и доступные на территории объекта — выгул домашних питомцев, услуги химчистки, комьюнити-зона, шеринг самокатов, электровелосипедов, спортивного инвентаря и парковочных мест.

На сайте проекта представлена его интерактивная визуализация, разделенная на 3 секции с доступными лотами. Всего в наличии 283 апартамента с тремя видами отделки: Classic — для ценителей классической роскоши, Loft с нотками брутальности — для людей творческой, немного бунтарской натуры и WhiteBox – тип отделки, при котором возможна индивидуальная планировка. Высота потолков в апартаментах и пентхаусах составляет 3,2 и 5,7 метров соответственно, что позволит воплотить в жизнь самый смелый дизайнерский замысел – от оборудования второго этажа и террасы до бильярдной, лаундж-зоны с кинотеатром или каминного зала.

Площадь благоустройства составит 3 507 кв. метров. Месторасположение Kazakov Grand Loft с прямым выездом на Садовое кольцо формирует удобный коридор для передвижения как до центра, так и до любого периферийного района. До Красной площади и знаменитого парка «Зарядье» можно дойти пешком, прогуливаясь вдоль старомосковских Маросейки и Ильинки. Кроме того, данная локация позволит ощутить ритмы живописной исторической Москвы и самого центра современного мегаполиса.

Справка о компании

COLDY — российская девелоперская компания, которая создана в 2003 году и реализует в границах старой Москвы уникальные по архитектуре и концепции проекты недвижимости. Ключевые направления деятельности – инвестиции, строительство и управление. Компания Coldy создает многофункциональные офисные, торговые и апарт-комплексы бизнес-, премиум- и элитного класса по проектам ведущих российских и европейских архитекторов. Портфель проектов компании Coldy составляет 22 реализованных, строящихся и проектируемых проекта.

COLDY. Создатели проектов, которые меняют повседневную жизнь, собирают вместе единомышленников и новое поколение жителей мегаполиса. Проекты MADE IN COLDY предвосхищают ваши интересы и желания.