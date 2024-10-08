Почему в АПЛ хотят сократить длину трансферного окна летом

Каждый год летнее трансферное окно превращается в настоящую лотерею для английских клубов. Кто-то делает громкие приобретения, кто-то теряет ключевых игроков, но все это происходит в условиях постоянного ожидания и неопределённости. На первый взгляд, кажется, что клубы АПЛ давно привыкли к таким правилам, но в последние месяцы снова начали звучать разговоры о том, что нынешняя система требует пересмотра. Почему Премьер-лига снова обсуждает идею сократить летнее трансферное окно? И что стоит за этим предложением?

Ключевым моментом в этом вопросе стало желание клубов закрывать трансферное окно до начала сезона. Английская Премьер-лига уже пыталась ввести это правило в 2018 году. Тогда трансферное окно закрылось 9 августа, за день до старта чемпионата. Решение выглядело логичным: сезон начнется — значит, составы должны быть полностью укомплектованы. Идея заключалась в том, чтобы не нарушать спортивную целостность и не допускать, чтобы клубы теряли игроков в разгар чемпионата. В теории все выглядело идеально, но на практике Премьер-лига столкнулась с огромными проблемами. Тем временем, игроки регулярно находят полезные прогнозы на портале Betonmobile.ru. Бетторы также используют советы, которые делает эксперт портала Юрий Соколов, доступ к прогнозам по ссылке — https://betonmobile.ru/author/yura-sokolov.

Главная сложность заключалась в том, что трансферные окна в других европейских лигах продолжали работать до конца августа. В то время как английские клубы уже не могли совершать покупки, их соперники из Испании, Германии, Италии и Франции продолжали активно работать на рынке.

Один из главных критиков этой системы был Маурисио Почеттино, тогдашний тренер «Тоттенхэма». В своем интервью он отмечал, что раннее закрытие окна ставит английские клубы в невыгодное положение по сравнению с их европейскими конкурентами. Почеттино говорил о том, что другие клубы могли ослабить его команду, а он оставался без возможности внести изменения в состав. Тренер был не единственным, кто был недоволен нововведениями. Множество других специалистов высказывали опасения, что такой подход мешает успешной подготовке к европейским турнирам, таким как Лига чемпионов и Лига Европы.

С тех пор клубы АПЛ вернулись к традиционному дедлайну — конец августа, но обсуждения не прекратились. В 2024 году снова начали говорить о сокращении летнего трансферного окна. Однако на этот раз ситуация стала сложнее из-за появления на трансферной арене нового игрока — Саудовской Аравии.

На первый взгляд кажется, что саудовские клубы не представляют реальной угрозы для европейских грандов. Однако летом 2024 года они продемонстрировали свою финансовую мощь, заключив несколько крупных сделок в последние дни трансферного окна. Например, подписание таких игроков, как Н’Голо Канте и Карим Бензема, произошло именно в финальные дни, когда европейские клубы уже завершали свою активность на рынке. Этот пример показывает, что саудовские клубы готовы использовать даже небольшое временное преимущество, чтобы привлечь ведущих игроков, что создаёт дополнительные риски для АПЛ.

Если европейские лиги согласятся на сокращение трансферного окна, Саудовская Аравия получит ещё больше возможностей для переманивания игроков после начала сезона. Представьте себе ситуацию, в которой «Ливерпуль» теряет Мо Салаха в сентябре, когда трансферное окно в Европе уже закрыто. В таких условиях клуб окажется в очень трудном положении, потому что не сможет найти замену своему лидеру до зимнего трансферного окна. Именно это заставляет клубы задуматься о возможных последствиях изменения сроков.

В то же время в АПЛ появляются голоса в поддержку изменений. Многие тренеры и клубные руководители считают, что рынок трансферов должен быть упорядочен и завершаться до начала чемпионата. Аргументы сводятся к тому, что это позволит избежать хаоса в первые недели сезона, когда клубы продолжают искать игроков, а тренеры не могут полноценно планировать состав. Антонио Конте, нынешний тренер «Наполи», недавно высказался на эту тему, заявив, что текущая система создаёт «абсурдные» условия. Тренерам приходится работать с игроками, которые могут уйти в любой момент, а затем интегрировать новичков, когда сезон уже начался.

Однако вопрос не только в спортивных интересах. Рынок трансферов — это огромные деньги. Летом 2023 года клубы АПЛ потратили более 2 миллиардов фунтов на покупки, что стало новым рекордом. При таких суммах любое изменение в правилах рынка может серьёзно повлиять на экономику клубов. Сокращение трансферного окна требует от клубов более активных действий в июне и июле, что может привести к повышению цен на игроков.

Руководство Ассоциации европейских клубов уже начало обсуждать возможные изменения сроков трансферного окна. Идея заключается в том, чтобы синхронизировать его с началом чемпионатов во всех топ-лигах: Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1. Это позволит исключить возможность для европейских клубов переманивать игроков друг у друга после начала сезона. Однако, как показывает практика, такие решения требуют времени и согласования.

Несмотря на всю сложность ситуации, очевидно одно: мир футбольных трансферов уже никогда не будет прежним. Конкуренция становится всё жёстче, а клубы вынуждены искать новые пути для сохранения своих позиций на рынке. В условиях глобальной конкуренции, где на сцену выходят такие финансово мощные игроки, как Саудовская Аравия, английские клубы не могут позволить себе оставаться в стороне.