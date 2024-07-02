Почти 440 тысяч студентов присоединились к волонтерскому движению столицы

На базе высших и средних специальных учебных заведений города работает более 260 волонтерских центров.

Число студентов, присоединившихся к волонтерскому движению в столице, за год выросло на 15 процентов. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Молодые люди с первых дней участвуют в работе штабов гуманитарной акции «Москва помогает», встречают гостей Международной выставки-форума «Россия», также при их поддержке проводились Московский урбанистический форум, первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта и Всемирный фестиваль молодежи.

«Почти 440 тысяч московских студентов занимаются волонтерством. Благодаря этому они воплощают интересные проекты, становятся частью масштабных мероприятий и находят новых друзей. Особенно популярны у ребят событийное, спортивное, социальное и патриотическое направления», — рассказала Наталья Сергунина.

Самыми активными волонтерами стали учащиеся первого и второго курсов.

На базе высших и средних специальных учебных заведений города работает более 260 волонтерских центров. Больше всего участников добровольческой деятельности в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московском авиационном институте, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова и Российском государственном социальном университете.

Один из волонтеров-рекордсменов — студент Денис Забродский. На его счету более тысячи часов помощи.

«У современной молодежи есть все возможности для развития потенциала. Я считаю, добровольчество — ключ к этому развитию. Можно выбрать направление, найти друзей, влиться в компанию единомышленников и вместе с ними продвигать свою идею, проект. Для меня было очень почетно получить в этом году знак отличия “Волонтер Москвы”», — отметил Денис Забродский.

Получить поддержку своих инициатив молодые люди могут в рамках конкурса «Доброе сердце столицы» — номинации для образовательных организаций объединили уже около 14 тысяч студентов. Более двух тысяч человек в прошлом году собрал первый московский форум «В центре добра», направленный на развитие добровольческих объединений в вузах.

В трех десятках образовательных учреждений установлены боксы ресурсного центра «Мосволонтер» для сбора вторсырья и товаров для животных. Только за 2023 год ребята сдали 3,2 тонны макулатуры, более 80 килограммов пластика, около 1,3 тонны корма и аксессуаров для питомцев в приютах.

Волонтерский опыт может учитываться при поступлении в университет на программы специалитета, бакалавриата, магистратуры и ординатуры. Каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает количество дополнительных баллов.