POD: первая БД для метаданных

Сегодня вводится в действие общедоступная цепная база данных Public Onchain Database или POD в целях облегчения работы с данными метавселенной и повышения их доступности. POD представляет собой проект Web3, взаимодействующий и управляющий всеми данными метавселенной (метаданными) в едином интерфейсе для разработчиков, составителей и пользователей.

Это обусловлено тем, что по мере расширения метавселенной возникают проблемы в работе с данными в различных точках. Чтобы обеспечить масштабирование метавселенной и функционирование децентрализованных приложений, необходима надежная сторонняя платформа взаимодействия по обработке данных.

POD удовлетворяет эти потребности в качестве первой всеобъемлющей БД для метаданных. POD создает экосистему данных с широкими функциональными возможностями для пользователей метавселенной и Web3, от инструментов взаимодействия до роботов и средств автоматизации.

Три проблемы в управлении метаданными

Любой объект в метавселенной по существу является метаданными. Адрес, идентификатор, транзакция или NFT-токен — все это содержит в себе формы метаданных.

Ниже изложены три основные проблемы, которые решает POD:

Трудность нахождения

Данные в цепочке рассеяны по контрактам в различных сетях. Контракты пока не позволяют получать все данные из одной общей среды.

Трудность соотнесения

Нереляционное хранение порождает трудность в прослеживании отношений между двумя субъектами или соотнесении субъектов с их метаданными.

Трудность использования

Каждая сеть или приложение уникальны в плане методологии передачи данных. Таким образом, данные из различных источников должны быть предварительно обработаны, прежде чем они смогут работать совместно.

Зачем людям нужна база метаданных

Для решения проблем, связанных с текущими данными блокчейна, была разработана POD в качестве нейтрального стороннего межплатформенного программного обеспечения для обработки данных, обеспечивающего ключевые функциональные возможности и полное раскрытие потенциала метаданных.

Преимущества для поставщиков данных:

Расширение возможностей поиска данных

Обеспечение системы согласованности данных

Обеспечение возможностей NFT за счет бесконечной расширяемости

Преимущества для потребителей данных:

Быстрый доступ к многоцепным данным

Простота определения категории данных

Теги для управления данными

И это далеко не все. Благодаря своему надежному функционалу и преимуществам POD упорядочит работу с метаданными и повысит ее эффективность для всех заинтересованных сторон метавселенной Web3.

Будущее

Целью POD является объединение различных сторон и налаживание совместного диалога для мотивации децентрализованного сообщества. В итоге POD может прийти к согласованному стандарту сотрудничества в области обработки данных органичным способом по принципу «снизу вверх». Кроме того, в перспективе POD должна обеспечить консенсус в сфере сотрудничества в обработке метаданных, становясь одним из важнейших элементов информационной инфраструктуры Web3. POD реализует ценность блокчейн-данных и сетей, выводя экосистему информационного взаимодействия Web3 на новый уровень.