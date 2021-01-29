Подачу заявления в американский суд по делу литовского банка Snoras прокомментировал Ярослав Богданов

Общество
29 января 2021

Состоявшаяся в 2011 году национализация и последующее банкротство банка SNORAS Правительством Литвы продолжают изучаться экспертами Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах. По этой причине он объявил о подаче заявления в Окружной суд Соединенных Штатов округа Колумбии о раскрытии информации о деятельности экс-директора Департамента экономики Банка Литвы Миндаугаса Лейки. Данный чиновник на протяжении нескольких недель работал в банке SNORAS в период его национализации и участвовал в принятии ряда способствовавших этому решений, сообщает портал «Новые Известия».

Председатель Совета Фонда Ярослав Богданов прокомментировал ситуацию с заявлением.

По его словам, подача обращения в американский суд продиктована нахождением на территории Штатов заинтересованных лиц по делу. В США — самая продуманная и регламентированная законом процедура раскрытия доказательств относительно слушания дел в международных арбитражах. По этой причине Фонд рассчитывает, что виновные будут установлены, а приговор вынесен.

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