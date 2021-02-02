Подарки для любимых в Fix Price

Совсем скоро наступит День святого Валентина. В Fix Price появилась специальная коллекция, которая поможет сделать романтический праздник для близкого человека незабываемым.

С каждым годом День святого Валентина в России становится всё популярнее. Влюбленные ждут этот праздник, чтобы создать особую романтическую атмосферу и порадовать свою половинку приятными сюрпризами.

В Fix Price вышла тематическая коллекция, в которой найдутся подходящие товары как для людей, давно состоящих в отношениях, так и для тех, кто только-только их начинает.

В качестве приятных и памятных сувениров можно выбрать кружку с двойным дном в форме сердца, оригинальный блокнот в обложке, декорированной под кожу, красивые фоторамки, в которые будет здорово вставить совместные фотографии, фотоальбом, милую подушку в форме сердца, набор мыльных розочек и подсвечник.

Атмосферу помогут создать светящиеся гирлянды, декоративные подвесные украшения и надувные шарики. При приготовлении романтического ужина пригодится силиконовая форма для сладкой выпечки, а сервировку стола дополнит трёхсекционная менажница из сердечек и набор шпажек для канапе.

В день всех влюблённых особенно ценятся детали: открытка, с написанным от руки признанием в любви; клипсы с сердечками, с помощью которых можно подвесить совместные фото или записочки с приятными словами; при вручении подарка – красивая упаковка. Эти мелочи помогут дополнить антураж праздника.

Не так важно, давно вы вместе со своим партнером или ваши отношения только зарождаются. Тот праздник, который вы организуете специально для него, запомнится надолго!

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

О компании:

Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году, Fix Price каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров повседневного спроса. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по шести фиксированным низким ценам.

На сегодняшний день сеть магазинов Fix Price насчитывает свыше 4 000 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 1 800 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов.

Официальный сайт доступен по ссылке fix-price.ru