Поддержка формата xml – обязательная функция всех продуктов «Р7-Офис»

Общество
22 ноября 2022

Формат xml поддерживают все продукты «Р7-Офис».

Пользователи часто спрашивают о наличии поддержки у «Р7-Офис» формата xml. Как выяснилось, решение действительно его поддерживает. Данный формат рекомендован Консорциумом Всемирной паутины (W3C), поэтому он часто используется для передачи данных по API.

В переводе с английского, XML или eXtensible Markup Language — это расширяемый язык разметки, который используется для хранения и передачи данных. Язык называют расширяемым, потому что он не фиксирует разметку, используемую в документах: разработчик может создать любую разметку самостоятельно, будучи ограниченным только синтаксическими правилами языка. Широкому использованию XML способствовало сочетание простого синтаксиса, удобство, расширяемость, а также базирование на кодировках Юникод.

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