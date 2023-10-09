Подобрать грант и привлечь финансирование: какую помощь оказывает креативный центр услуг для бизнеса

Самые популярные темы консультаций экспертов — привлечение финансирования, защита интеллектуальных прав, маркетинговое продвижение и участие в городских мероприятиях.

Первый креативный центр услуг для бизнеса (ЦУБ) обработал почти две тысячи заявок московских предпринимателей. Чаще всего представителей творческой отрасли интересовали профильные меры поддержки, инструменты развития бренда и консультации экспертов. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Креативный ЦУБ открылся в 2021 году. Сейчас он работает в офисе Агентства креативных индустрий по адресу: Большая Никитская улица, дом 17, строение 2. Специалисты оказывают помощь посетителям в режиме одного окна.

«Около 44 процентов поступивших запросов касалось мер поддержки предприятий в сфере моды. Остальные равномерно распределились между другими направлениями креативных индустрий. Самыми популярными темами консультаций стали привлечение финансирования, защита интеллектуальных прав, маркетинговое продвижение и участие в городских мероприятиях», — рассказала Наталья Сергунина.

Например, в ЦУБ обратилась компания, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции. Ей требовалось внести изменения в документы о разрешенном виде деятельности, а также установить другое наименование. Сотрудники центра помогли уладить вопросы с налоговой инспекцией, а также оформили заявку на грант для приобретения оборудования. Предприятие закупило технику для печати на текстиле для создания корпоративной одежды и другой продукции по заказам Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Сибирской угольной энергетической компании.

Производителя экипировки для велоспорта и триатлона эксперты проконсультировали по кредиту на инвестиционные цели и подобрали подходящую программу с выгодными условиями. При участии Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предприниматель получил необходимые для развития деятельности средства менее чем за месяц.

Поддержкой ЦУБ также воспользовались бренд экологических аксессуаров, фабрика по производству изделий из кашемира и другие компании. Получить подробную информацию об услугах центра можно по телефону: +7 495 970-41-09.

Креативные индустрии — это значимый сектор экономики Москвы, в котором работает более 100 тысяч организаций. Они заняты в сфере моды, дизайна, искусства, кино, рекламы, архитектуры и других. Город предоставляет творческим компаниям комплексную систему поддержки на основе запросов предпринимателей и передовых мировых практик.