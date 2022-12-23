Подписка на Облачный Р7-Офис: как оплатить

Как оказалось, оплатить подписку на Облачный Р7-Офис совсем несложно.

Иногда до завершения пробного 30-дневного или ранее оплаченного периода использования Облачного Р7-Офиса пользователи не успевают вовремя оплатить подписку. В этом случае, чтобы не потерять доступ к аккаунту и важным файлам, нужно зайти в свой аккаунт Облачного Р7-Офиса и ввести данные для входа — логин и пароль. После входа система автоматически перенаправит на страницу оплаты, где можно будет оплатить подписку на сервис.

А если пробный или оплаченный период еще не закончился и есть желание оплатить подписку заранее, то в правом верхнем углу нужно зайти в «Профиль», затем слева выбрать «Настройки» — «Платежи». Стоимость подписки для домашнего использования Облачного Р7-Офиса составляет 290 рублей в месяц, для компаний — 416 рублей в месяц.

Облачный Р7-Офис — это офисный пакет приложений для работы с документами, в который входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, органайзер, календарь, почта, СRM корпоративный мессенджер и сервис видеоконференцсвязи.