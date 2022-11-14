Подразделение ЦОД Huawei представило новые партнерские стратегии и инновационные продукты

11 ноября в китайском кампусе Sanyapo Park компании Huawei состоялась презентация новой продукции и политики Huawei в отношении глобальной экосистемы центров обработки данных. Тема мероприятия была обозначена как Fairness, Trust, Growth, and Win-Win («Справедливость, доверие, рост и взаимная выгода»). В ходе этого мероприятия для партнеров со всего мира были представлены новые стратегии и инновационные продукты, включая FusionModule2000 6.0, модульное решение для центров обработки данных для предприятий малого/среднего размера, а также источник бесперебойного питания (ИБП) Small SmartLi. Это мероприятие продемонстрировало приверженность компании Huawei созданию справедливой и прочной партнерской экосистемы, основанной на взаимном доверии в стремлении к общему успеху.

В своей вступительной речи президент Huawei Digital Power Хоу Цзиньлун (Hou Jinlong) заявил, что по мере стремительного роста спроса на центры обработки данных компания Huawei продолжит увеличивать инвестиции в инфраструктуру ЦОД, уделяя особое внимание экосистеме, исследованиям и разработкам и развитию команды. Он подчеркнул, что компания будет оказывать всестороннюю поддержку партнерам и совместно вносить вклад в процветание индустрии центров обработки данных.

Создание процветающей экосистемы с помощью инициатив по поддержке партнеров и программ стимулирования

Партнеры занимают центральное место в стратегии развития Huawei Digital Power. На этом мероприятии президент отдела глобального маркетинга и продаж Huawei Digital Power Чарльз Ян (Charles Yang) представил политику Huawei в отношении глобальной экосистемы центров обработки данных (Huawei Data Center Facility Global Ecosystem Policy).

Согласно заявлению Яна, Huawei делает и будет делать все возможное для того, чтобы создавать для своих партнеров условия для достижения долгосрочного успеха, предлагая им лучшие в отрасли продукты и цифровые платформы. «Компания Huawei придерживается стратегии партнерской экосистемы с акцентом на интеграции и принципов сотрудничества «Общие выгоды как мост, добросовестность как фундамент и правила как гарантии». Таким образом, бизнес центров обработки данных Huawei внедряет «Четыре изменения и десять политик» для создания ориентированных на партнеров систем продаж и обслуживания и обеспечения основы для взаимного роста», — заявил Ян.

Huawei будет способствовать ускорению роста по следующим четырем направлениям:

Защита: мы будем принимать активные меры для обеспечения защиты клиентов, сделок и региональных операций, включая карту партнера, регистрацию сделок и заключение контрактов с единовременными выплатами, в целях защиты прав и обеспечения преимуществ для клиентов.

Прибыльность: мы создадим множество программ стимулирования для увеличения прибыли партнеров и мотивации персонала партнеров к расширению возможностей за счет реализации соответствующих инициатив.

Простота: мы повысим простоту ведения бизнеса с Huawei, обновим ИТ-системы и запустим универсальную платформу для масштабирования роста партнеров.

Рост: мы обновим программу повышения компетентности партнеров и поможем им в создании новых возможностей для эффективного удовлетворения потребностей клиентов.

Новые инновации для низкоуглеродного будущего

В ходе мероприятия президент подразделения Huawei по центрам обработки данных Фэй Чжэнфу (Fei Zhenfu) представил два новых дополнения к Smart Modular DC и SmartLi ИБП — FusionModule2000 6.0 и Small SmartLi ИБП.

Модель FusionModule2000 6.0 с принципиально новой конструкцией предназначена для удовлетворения потребностей образовательных, правительственных учреждений и клиентов в сфере розничной торговли, которые ищут более компактные и экологичные модульные центры обработки данных. Благодаря экологичным, упрощенным и надежным функциям, среднегодовая эффективность энергопотребления (PUE) может достигать уровня 1,111. Центр обработки данных с входной мощностью 100 кВт может сократить объем энергопотребления на 30% с использованием FusionModule2000 6.0 по сравнению с решением конкурентов, что позволит сэкономить около $27 000 в год. Он минимизирует нагрузку на окружающую среду за счет небольшого углеродного следа, низкой высоты и малого веса. Начиная с аппаратной составляющей и заканчивая архитектурой и программным обеспечением, при разработке всех компонентов FusionModule2000 6.0 первостепенное внимание было уделено безопасности.

Кроме того, для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов компания Huawei также представила UPS2000-H, упрощенную, надежную и экологически чистую систему электропитания, интегрированную со SmartLi Mini. UPS2000-H запускается одним нажатием и подключается к сети за 3 минуты, что обеспечивает упрощенное, быстрое и беспроблемное развертывание. В серии SmartLi Mini используется огнетушитель для предотвращения распространения открытого огня, что обеспечивает превосходную надежность UPS2000-H. Компактное решение SmartLi ИБП обеспечивает лучшую в отрасли эффективность на уровне до 96%, что на 2% выше, чем у конкурирующих моделей.

На мероприятии также дебютировала команда Huawei по экосистеме центров обработки данных. Новая команда будет ориентирована на поддержку и расширение возможностей партнеров в целях раскрытия их бизнес-потенциала.

Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь пойти далеко, иди вместе с другими. Компания Huawei продолжит внедрять инновации и сотрудничать с партнерами для достижения взаимовыгодного сотрудничества с конкурентоспособными решениями в области центров обработки данных и надежными партнерскими стратегиями.