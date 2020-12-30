Подведены итоги Московского детского чемпионата среди дошкольников и младших школьников KidSkills-2020

Московский детский чемпионат KidSkills-2020 отметился высокой конкуренцией. Отмечается, что в нем принимали участие около 10000 человек (дошкольники и младшие школьники), что вдвое больше показателей прошлого и позапрошлого годов. Проведение чемпионата было организовано по 21 ключевой компетенции, что превышает показатели 2018 и 2019 годов на 11 и 16 направлений соответственно.

Результаты минувшего детского чемпионата KidSkills-2020 получили обсуждение в четверг, 24 декабря в рамках селекторного совещания столичного Департамента образования и науки. По словам начальника Управления по развитию движения WorldSkills в Москве Сергея Куколева, в уходящем году для состязания был выбран дистанционно-очный формат, продуктивность которого ранее была подтверждена в рамках множества профессиональных мероприятий и чемпионатов. Специально для состязания была создана электронная платформа, позволившая автоматизировать большинство процессов, — добавил он.