Подвиг защитников Ленинграда вспомнили в рамках международного телемоста

Каждый год 27 января жители Санкт-Петербурга широко отмечают один из важнейших для них праздников – окончательное снятие блокады Ленинграда, которое произошло в этот день в военном 1944 году.

Историки считают героическую защиту города одним из ключевых эпизодов войны; если бы Ленинград пал, битва под Москвой, куда были бы переброшены высвободившиеся части вермахта, могла бы пойти по другому сценарию. Поэтому подвиг всех народов Советского Союза, которые защищали северную столицу – неоценим. Но не только в Петербурге и Ленинградской области этот день считают дорогим праздником: для тысяч казахстанцев, чьи родственники защищали Ленинград в составе 310 и 314 стрелковых дивизий, сформированных в Казахской ССР, этот праздник также близок и дорог, как и для самих ленинградцев.

Вот и в этом году международный телемост «Подвиг братских народов. Летопись памяти» объединил жителей Санкт-Петербурга и Нур-Султана, Екатеринбурга и Петропавловска, Кокшетау и Павлодара. Участники отметили важность проведения мероприятий, которые призваны сохранить память о тех событиях, бережно передать ее следующим поколениям, чтобы она не стерлась, а продолжала жить в каждом из нас, чтобы мы не допустили повторения войны.

Центральным для всего мероприятия стало выступление крупного специалиста по теме казахстанских воинских формирований в годы Великой Отечественной войны, военного историка, поисковика с 30-летним стажем Майдана Комековича Кусаинова из г. Нур-Султан. Он с использованием карты подробно изложил суть происходивших осенью 1941 года событий под Ленинградом.

— Сформированные в первые месяцы войны в Акмолинске и Петропавловске 310 и 314 стрелковые дивизии были переброшены под Ленинград в один из самых напряженных для нашей страны периодов войны – в начале сентября 1941 года фашисты завершили окружение Ленинграда кольцом блокады по суше и рвались на соединение с другими частями, наступавшими с севера из Карелии, чтобы закрыть второе блокадное кольцо на южных берегах Ладожского озера, — отметил военный историк. – Если бы противнику удалось осуществить этот замысел, у ленинградцев не осталось бы никаких шансов на выживание, а развитие всей военной кампании пошло бы совершенно другим путем, не в пользу нашей страны. Однако подоспевшие в первых числах сентября свежие 310 и 314 дивизии сумели закрепиться на рубеже Волхов-Тихвин и р. Свирь, соответственно, и ценой неимоверных усилий более месяца держали оборону против превосходящего их по силе и подготовленности врага. Лесисто-болотистая местность, бездорожье, недостаток средств связи, оружия и боеприпасов – все это создавало дополнительные большие трудности нашим воинам, приехавшим из степей и не знакомых с такими сложными географическими условиями. Об этом подвиге нужно знать, мы должны гордиться своими земляками, доблестно защитившими Ленинград.», — поделился своими исследованиями Майдан Комекович.

Руководитель Общественной организации «Atamnyn Amanaty» Мурат Жанатаевич Молдагалиев из г. Нур-Султан рассказал о широком фронте работ организации, начиная с поисковой деятельности в архивах и на местах сражений и заканчивая перезахоронением останков красноармейцев и командиров из Казахстана. Организация работает в тесной связке с российскими коллегами и охватывает в своей деятельности все регионы Республики Казахстан.

Несколько писем фронтовиков из 314 дивизии зачитала учитель истории средней школы № 2 г. Петропавловска Сания Сериковна Жакупова. В 1970-е годы в этой школе был создан музей, в котором хранилось большое количество материалов по истории дивизии, собранных юными поисковиками: фотографии, рукописи ветеранов, письма и различные памятные вещи.

На вопросе сохранении памяти о 314 стрелковой дивизии силами казахстанских и российских общественных организаций подробно остановился активист АРСК, краевед Владимир Александрович Холод из г. Петропавловска.

— Оживление деятельности по сохранению памяти о 314 стрелковой дивизии началось в 2017 году с публикации общественником Виктором Сауковым книги воспоминаний ветеранов дивизии. Брошюра вышла на двух языках – русском и казахском – и вызвала широкий общественный резонанс: началась череда различных круглых столов и фотовыставок на тему 314 дивизии, была налажена связь с ленинградскими поисковиками из отряда «Переправа». Этот общественный импульс был поддержан нашими российскими коллегами из Экспертного клуба «Урал-Евразия», при поддержке которых в Петропавловск на встречу с местной общественностью уже дважды приезжали представители поисковых отрядов из городов Лодейное поле и Подпорожье, где против финнов держала оборону 314 дивизия. Можно с полной ответственностью заявить, что международные круглые столы в честь полного снятия блокады стали по-настоящему доброй традицией в Петропавловске. Однако кроме памятных мероприятий, мы совместно с екатеринбургскими коллегами ведем работу по публикации обнаруженных писем, воспоминаний фронтовиков, оцифровываем и публикуем книги и брошюры по истории участия Северного Казахстана и его жителей в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате – 80-летию дивизии 15 июля 2021 года я планирую издание брошюры, в которую войдут статьи, воспоминания воинов, их близких и не равнодушных к этой теме людей, — поделился планами Владимир Холод.

Завершил мероприятие докладом о малоизвестных страницах истории 314 стрелковой дивизии член поискового отряда «Майдан жолы» Сергей Геннадьевич Федоренко из Павлодара. Он отметил, что в составе дивизии, сформированной в Петропавловске и состоявшей на 75% из жителей Северо-Казахстанской области, воевало немало павлодарцев. Так, 80% личного состава 1076 полка дивизии составляли жители Павлодарской области.

На этом мероприятие подошло к концу.

— Оборона Ленинграда имела определяющее влияние на весь ход Великой Отечественной войны. Гитлеровские стратеги уделяли этому направлению одно из ключевых значений, Ленинградская область должна была стать плацдармом для дальнейшего наступления на столицу Советского Союза Москву. Но Красная Армия и советские люди сорвали эти планы Германии, выдающуюся роль в этом сыграли и две стрелковые дивизии из Казахстана – 310 и 314 стрелковые дивизии. Их подвиг мы вспоминаем сегодня. Организаторы благодарят всех докладчиков и гостей, принявших участие в нашем памятном мероприятии! – закрыл международное заседание модератор мероприятия Вадим Русланович Рудаков, ведущий специалист Экспертного клуба «Урал-Евразия».

В мероприятии также участвовали: исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Владимирович Погорельский (г. Екатеринбург), руководитель Информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» Максим Борисович Крамаренко (г. Кокшетау), председатель Северо-Казахстанского филиала «Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций» (АРСК), депутат Петропавловского городского маслихата Владимир Николаевич Витченко (г. Петропавловск), руководитель «Дома дружбы Ленинградской области» Владимир Викторович Михайленко (г. Санкт-Петербург), руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Алексей Анатольевич Коропченко (г. Нур-Султан), заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Умар Файзудинович Шоназаров (г. Кокшетау), заместитель председателя Городского совета ветеранов Имангали Султанович Татваев (г. Петропавловск).