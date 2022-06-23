Похвальные грамоты пригласительного этапа ВсОШ получат почти 135 тысяч московских школьников

Общество
23 июня 2022

Среди участвовавших и проверивших свои силы в пригласительном (пробном) этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) оказалось свыше 218 тысяч учащихся столичных школ. Около 135 тысяч участников будут отмечены похвальными грамотами.

Всего в программе пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников – состязания по 24 предметам, участие в которых помогает школьникам познакомиться с форматом турнира. Самое большое количество участников собрали состязания по математике, русскому и английскому языку, литературе и истории.

По мнению научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, то, что проведение этапа пришлось на конец учебного года – не случайно. Учащиеся знакомятся с заданиями, пробуют свои силы, вдумчиво выбирают интересные для них предметы, которым они смогут уделить время летом, подготовить успешное выступление на школьном этапе осенью.

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