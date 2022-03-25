Покупатели «Покрышка.ру» выбирают летние шины KAMA TYRES

Интернет-магазин шин и дисков «Покрышка.ру» составил рейтинг самых продаваемых летних шин 2021–2022. На первых трех позициях – продукция Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Так, лидером покупательского спроса стала линейка Viatti Strada Asimmetrico – доля в общем объеме продаж составляет 4,77%. На втором месте расположилась Viatti Bosco A/T (3,21%), на третьем – КАМА BREEZE (2,69%).

«Шины производства KAMA TYRES – это оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Российские автопроизводители ценят нашу продукцию не только за надежность и эксплуатационные преимущества, но и за широкую номенклатуру для разных дорожных и погодных условий», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico предназначена для эксплуатации в городских условиях и при движении по автомагистралям, модель спроектирована с учетом особенностей российских дорог. Даже при высоких скоростях нагрузка на шину будет максимально равномерной, а движение – устойчивым. За это отвечают специально усиленные массивные ребра, расположенные по центру и внешнему краю протектора. Уникальный состав резиновой смеси поддерживает эксплуатационные характеристики Viatti Strada Asimmetrico при температуре от +2°С до +55°С. В ассортименте линейки представлены шины с посадочным диаметром 13–18 дюймов.

Летние шины Viatti Bosco A/T предназначены специально для комплектации кроссоверов и легких внедорожников. При изготовлении линейки учитывались все потребности и нюансы вождения автомобилей класса SUV, благодаря чему данные шины сочетают в себе комфорт, надежность, устойчивость и управляемость при движении, а также способность выдерживать значительные динамические нагрузки, оставаясь при этом энергоэффективным продуктом. В ассортименте линейки представлены шины с посадочным диаметром 15–18 дюймов.

Летние легковые шины КАМА BREEZE разработаны специально для использования как в условиях городов, так и за их пределами. Они показывают отличную управляемость на влажном дорожном покрытии за счет повышенных сцепных свойств. Многокомпонентные покровные резиновые смеси успешно противостоят температурному старению, что делает шины максимально функциональными и эффективными даже в самую изнуряющую летнюю жару. В ассортименте линейки представлены шины с посадочным диаметром 13–15 дюймов.

Приобрести шины линеек Viatti Strada Asimmetrico, Viatti Bosco A/T и КАМА BREEZE по ценам производителя можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Источник: https://www.pokrishka.ru/reiting-shin.html