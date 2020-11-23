Полина Гагарина выпустила клип на песню «Ты не целуй», которую написал Михаил Гуцериев

Общество
23 ноября 2020

Автором стихов для нашумевшей песни российской певицы Полины Гагариной «Ты не целуй» стал популярный отечественный поэт Михаил Гуцериев. Из репертуара исполнительницы это произведение, несомненно, выделяется, ведь его создали в жанре романса. Впервые Полина Гагарина представила песню во время онлайн-фестиваля VK Fest, который проводился социальной сетью ВКонтакте на протяжении семи дней. Выступление певицы уже собрало свыше 35 млн просмотров и более 500 тыс отзывов. Такую информацию передает портал Говорит Москва.

На днях состоялась премьера видеоклипа на песню «Ты не целуй», экранизацией которой занимался известный клипмейкер Антон Родин. В своем комментарии он рассказал о том, что уже после первого знакомства с композицией понял, ее не следует нагружать ничем лишним. Высказанная в песне история обладает всем необходимым — невероятными стихами Михаила Гуцериева, незабываемой музыкой композитора Вадима Усланова и, конечно же, уникальным исполнением Полины Гагариной.

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