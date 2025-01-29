Полный запрет вейпов не нашел одобрения у россиян

Общество
29 января 2025

57% опрошенных в телеграм-канале «Газеты.Ru» высказались против полного запрета электронных сигарет.

Противники законопроекта считают, что существующих мер регулирования достаточно: их ввели недавно, эффективность запретов нужно изучить. В то же время появляются новые ограничения. К тому же, введение полного запрета может привести к появлению нелегального рынка, и там уж качество продукции будет весьма сомнительным из-за отсутствия контроля.

В России продолжают ужесточать меры, регулирующие рынок электронных сигарет. С 1 марта 2024 года в России запрещена продажа электронных сигарет с ароматизаторами, а с 1 апреля за незаконный оборот табачной продукции гражданам грозит до пяти лет лишения свободы. Запретили и продажу несовершеннолетним.

В то же время Госдума рассматривает законопроект о полном запрете производства и продажи электронных сигарет, который может вступить в силу уже в этом году. Это может негативно сказаться как на бюджете, так и на здоровье курильщиков из-за увеличения количества контрафакта.

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