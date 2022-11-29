Получить специальность в сфере индустрии гостеприимства и впечатлений можно в РГСУ

Решением Учёного совета РГСУ 15 ноября в Первом социальном открыли новый факультет «Высшая школа гостеприимства, впечатлений и социального креатива». Новым деканом факультета будет кандидат экономических наук, доцент, PhD, MBA Константин Константинович Поздняков, должность его заместителя займёт Екатерина Михайловна Козлова.

Первыми студентами нового факультета станут обучающиеся кафедры гостиничного дела и сервиса. Направления подготовки у бакалавров и магистров сохраняются.

Факультет создали, чтобы ответить на запросы рынка и социальной сферы. Он будет выпускать профессионалов, которые эффективно сочетают креативное мышление, проектные и управленческие компетенции, бизнес-подход в решении задач индустрии гостеприимства, впечатлений и социальной сферы.

Студенты получат не только hard skills (менеджмент, управление продуктом, анализ целевой аудитории, сервис-дизайн, бизнес-планирование и другие), но и soft skills — лидерство, ведение переговоров, презентация. Все эти навыки часто встречаются в списке требований к специалистам по клиентскому опыту, независимо от сферы компании.

— Студентам абсолютно не стоит волноваться из-за нововведений. Мы стали самостоятельной единицей, и теперь у нас есть больше возможностей, чтобы устраивать ребят в индустрию, — рассказала Екатерина Михайловна. — Мы будем делать огромное количество встреч, на которых ребята будут в прямом контакте с представителями индустрии. Через диалог мы покажем студентам реалии рынка и «на пальцах» расскажем о всех аспектах нашей с ними сферы. Я надеюсь, что ребятам это понравится.

Факультет будет активно взаимодействовать с лидерами индустрии гостеприимства и впечатлений, ресторанного бизнеса, ведущими российскими и зарубежными образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта, креативными агентствами. Партнёры будут предоставлять широкий спектр возможностей для реализации творческого потенциала обучающимся по образовательным программам.