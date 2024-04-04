Помощь социальным учреждениям в ДНР от фонда «Орион» привезла Ксения Шойгу

Председатель попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу проинспектировала доставку адресной гуманитарной помощи в Макеевку, Зугрэс и Амвросиевку (ДНР).

Первой остановкой на пути гумконвоя стал Макеевский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех». Здесь занимаются физкультурой и сдают нормы ГТО люди самых разных возрастов. В центре работают несколько спортивных секций. Однако у учреждения были серьезные проблемы с оснащением. Администрация обратилась за помощью в «Орион». Фонд привез спортивный инвентарь: все необходимое для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы и дартс, а также беговую дорожку и велотренажер. Во время визита Ксения Шойгу пообщалась с детьми, которые пришли на занятия, и руководством центра. Разговор, в частности, коснулся перспектив открытия секции триатлона, Федерацию которого она возглавляет.

Зугрэсская специальная школа-интернат №31, где обучаются дети с ограниченными возможностями, получила от фонда «Орион» различный инвентарь для хозяйственных нужд: технику для уборки, сантехнические принадлежности, садовые инструменты. Кроме того, воспитанникам привезли необходимую экипировку для частых поездок на выступления и конкурсы. По словам преподавателей, их ученики регулярно занимают первые места в ДНР и затем успешно представляют республику на всероссийских соревнованиях. Ксения Шойгу поздравила директора школы с двойным юбилеем. Татьяне Белоус исполняется 70 лет, 25 из которых она возглавляет это учебное заведение.

Амвросиевский центр реабилитации, где сейчас восстанавливаются после ранений ветераны СВО, обратился к фонду «Орион» с просьбой оказать помощь в приобретении специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки лежачих пациентов и пациентов-колясочников. Им необходимо перемещаться до места лечения и обратно, а также для проведения дополнительных медицинских обследований. «Орион» подарил центру новый автомобиль «Соболь», модернизированный специально под потребности маломобильных пациентов. Кроме того, в центр также привезли необходимый хозяйственный инвентарь.

«Мы побывали в реабилитационном центре, у него действительно великолепные результаты. Нам рассказали о том, что ряд бойцов, которые были полностью обездвижены, восстановившись, ушли на своих ногах, что, конечно, невероятный результат. Будем взаимодействовать. Фонд также продолжит развивать спорт и помогать спортивным школам. Помимо этого, мы помогаем строительными материалами для того, чтобы где-то сделать ремонт, где-то построить какие-то новые корпуса. Идет развитие, восстановление инфраструктуры, и, конечно, мы хотели бы в этом помочь. Я абсолютно убеждена, что нам хоть понемножку, но точно необходимо помочь всем. Спасибо большое ОНФ за адресные запросы, потому что для нас очень важно, чтобы мы купили именно то, что нужно, именно тому, кто действительно в этом сейчас нуждается», – заявила Ксения Шойгу.

Ксения Шойгу неоднократно лично посещала ЛДНР с гуманитарной миссией. В частности, она побывала в пострадавшем от ударов Стаханове и Петровском (ЛНР), где навещала с подарками детей, переживших обстрелы, а также в луганском интернате для слепых и слабовидящих детей. Кроме того, Ксения Шойгу курировала доставку гуманитарной помощи в Волноваху и поселок Мангуш (ДНР).

Инициативы Фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. В этой поездке председателя попечительского совета фонда «Орион» Ксению Шойгу сопровождала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. Ранее гуманитарную помощь от «Ориона» передавал жителям новых регионов актер Егор Бероев. С гуманитарной миссией Фонда в Донбасс приезжал артист Александр Степанов (рэпер ST). Гуманитарные конвои фонда «Орион» также сопровождали актер и режиссер Иван Охлобыстин и международный гроссмейстер Сергей Карякин – они вошли в состав попечительского совета Фонда. К команде «Ориона» присоединился и народный артист России, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов.

«Орион» – фонд гуманитарных инициатив, деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов. Основные направления работы – адресная гуманитарная помощь, помощь в протезировании и реабилитации, донорские акции по сбору крови, проведение мероприятий для детей, строительство спортивных и детских площадок.

Выполнено более 30 гуманитарных миссий. 70 фур привезли в общей сложности около 800 тонн грузов жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежда, бытовая и оргтехника, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форма. Кроме того, 235 000 детей в новых регионах России получили новогодние подарки. В ЛНР, ДНР, Запорожской области и на Херсонщине прошли более 70 новогодних спектаклей.

«Орион» поставил в больницы и госпитали более 500 единиц материально-технического обеспечения. Это аппараты для диагностики, системы жизнеобеспечения, оснащение палат и операционных, лекарства.

В феврале 2024 года в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского прошла масштабная акция Фонда по сбору крови для раненых участников СВО и мирных жителей, которую поддержали Иван Охлобыстин и Сергей Карякин.

Фонд обеспечил протезами десятки ветеранов специальной военной операции, благодаря чему сейчас они возвращаются к привычному образу жизни.