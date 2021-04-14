Популярным вариантом обогащения выдачи является товарный ответ Яндекса

Более 12 000 сайтов интернет-магазинов ежедневно показываются в поиске Яндекса в товарных ответах. Это один из вариантов обогащения выдачи, к которому за последний месяц подключилось более 400 интернет-магазинов.

Товарный ответ доступен для самостоятельной настройки владельцем сайта. Таким образом интернет-магазины могут расширить свое присутствие в поисковой выдаче: рядом со ссылкой на магазин будет отображаться рейтинг магазина, а также рейтинг товара, его фотография и цена. Такой формат помогает пользователям быстро оценить предложение магазина в поиске и принять решение о покупке.

Автоматически расширенные ответы могут быть показаны для страниц товаров, которые были загружены в Яндекс.Маркет, а также для Турбо-страниц интернет-магазинов. Впервые такой вариант выдачи появился в результатах поиска Яндекса в марте 2020 года.

Магазины могут подключить формат товарного ответа бесплатно. Среди сайтов, которые уже используют такую возможность обогащенной выдачи, Литрес, uteka.ru, METRO Cash&Carry и другие.

Помимо товарных ответов, интернет-магазины могут использовать еще как минимум пять вариантов обогащения поисковой выдачи. Около 30 000 интернет-магазинов уже ими пользуются.

Всего на поиске сейчас можно встретить 14 видов обогащенных ответов для бизнесов и новостных сайтов. Такие ответы помогают пользователю быстро выбрать нужное предложение, поэтому они высоко оценивают их полезность, а качество трафика на сайты растёт. Другие доступные форматы бесплатных обогащенных ответов можно найти на специальной странице для разработчиков – https://yandex.ru/dev/snippets.