Популярные актеры кино перевоплотились в культовых персон 1920-х годов в рамках проекта «Жизнь»

Исторический медиапроект «Жизнь» стартовал в социальной сети ВКонтакте. Темой нового исторического проекта стали ключевые культурные события 20-х годов прошлого столетия.

Героиней проекта стала, например, легенда 20-х, неподражаема Лиля Брик, роль которой исполнила наша известная киноактриса Лукерья Ильяшенко. Ее видеоролики посвящены размышлениям о жизни, любви и отношениях.

Особое внимание авторы проекта уделили лидерам русского авангарда: Родченко, Малевич, Лисицкий и другим. Лента новостей содержит и работы этих художников, и информацию об их жизни и творчестве. Большая помощь создателям проекта оказана Институтом развития интернета АНО «ИРИ» и продюсерской компанией WMG.

Авторы проекта акцентируют внимание на общественной жизни, культурных событиях и технологических достижениях 20-х. То были удивительные годы, вместившие множество идей, открытий, находок актуальных по сегодняшний день.

Среди проводников в прошлое – «стартапер» 20-х, ищущий себя в новой реальности. Он поможет разобраться пользователям в том, как велся бизнес, развивались технологии, как жили люди на заре становления новой государственности.