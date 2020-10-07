Порядка 100 образовательных разработок представили компании ОЭЗ «Технополис «Москва» Департаменту образования и науки столицы

Состоялась встреча представителей более двадцати компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» и главы Департамента образования и науки российской столицы Александра Молоткова. Он получил возможность ознакомиться более чем со 100 образовательными технологиями, которые способны принести пользу школам мегаполиса. Такую информацию приводит ИЦ столичного правительства.

Во время встречи ее участники также говорили о профессиональной подготовке рабочих кадров. Отметим, что на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» находится базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), активно взаимодействующая с резидентами этой экономической зоны. Абсолютно все образовательные программы МГОК входят в ТОП-50 востребованных на рынке труда нашей страны. Александр Молотков выразил мнение, что ОЭЗ «Технополис «Москва» может стать настоящим акселератором для учащихся местных школ. Они, в частности, могли бы проходить здесь стажировки. Глава столичного образовательного ведомства выразил надежду на то, что на предприятия особой экономической зоны можно будет организовывать школьные экскурсионные туры.