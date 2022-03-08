Порт Тяньцзинь, Huawei и China Mobile становятся обладателями премии GLOMO Awards

На церемонии награждения премии GLOMO Awards решение Smart Port, реализованное совместными усилиями порта Тяньцзин и компаний Huawei и China Mobile, было признано лучшим мобильным нововведением для подключенной экономики. Эта премия присуждается за инновации на базе мобильных устройств, способствующие созданию большего числа рабочих мест в цифровом формате. Внедрение новаторского решения в порту Тяньцзиня уже приносит результаты — новая интеллектуальная система охватывает все портовые операции, автоматизируя процесс транспортировки и повышая общую эффективность деятельности при одновременном снижении затрат и энергопотребления.

Порт Тяньцзинь является одним из семи крупнейших портов мира, в год через него проходит 20 миллионов контейнеров. Сотрудниками порта являются 20 тысяч человек. Стоимость операций с участием человека в таком масштабе крайне высока как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения эффективности. В Smart Port используются новейшие технологии, в частности, интеллектуальная технология цифровых двойников, автономное управление, сетевые сервисы 5G, облачные вычисления и Интернет вещей, которые превращают ее в уникальный продукт с универсальным набором функций.

Результаты говорят сами за себя. Порту требуется на 60% меньше персонала, чем раньше. Водители (профессия, пользующаяся большим спросом) теперь управляют грузовыми автомобилями дистанционно, им больше не приходится работать в опасных и вредных для здоровья условиях. Кроме того, новое решение помогает экономить средства, сокращая общие затраты примерно на 30%, и делает портовые операции более безопасными для природы: порт использует энергию из собственных возобновляемых источников, которые дополняют традиционную систему энергоснабжения. В целом, энергопотребление уменьшилось на 17%.

Г-н Ян Ронг (Yang Rong), генеральный директор второго контейнерного терминала порта Тяньцзинь, заявил следующее: «Порт Тяньцзинь и компания Huawei внедрили немало ИКТ-решений для модернизации нашей интеллектуальной горизонтальной системы управления транспортом. Мы создали «интеллектуальный портовый мозг» нового поколения. Система работает с ключевыми ресурсами для автоматического формирования оптимальных планов погрузки и разгрузки. Кроме того, она управляет всеми элементами оборудования, оптимизируя полный цикл процесса отгрузки. У нашего прибрежного терминала самый большой автопарк — 76 автомобилей».

«Порт Тяньцзинь — это глобальное предприятие, сотрудничающее более чем с 800 портами и 200 странами по всему миру. Мы с радостью продолжим свое участие в цифровизации порта, чтобы сделать его еще более экологичным, интеллектуальным и безопасным», — отметил генеральный директор подразделения Global Customs & Port Business компании Huawei Брюс Сун (Bruce Xun).

Основные характеристики

Встроенные функции: общая архитектура соединяет различные системы портов с помощью интеллектуальных технологий, устраняя разрозненность данных и информации. Все приложения работают на одном уровне на базе интеллектуального хаба, который централизованно управляет операциями.

Безопасность: все приложения и средства для сбора данных соответствуют правилам безопасности порта Тяньцзинь и Общего регламента о защите персональных данных (GDPR). Интеллектуальное видеонаблюдение в рамках сети 5G помогает обеспечить защиту грузов и безопасное проведение операций. Сетевая конфигурация предусматривает защиту конфиденциальности пользователей и бесперебойную работу сетевых подключений. Интегрированные интеллектуальные системы по эксплуатации и техническому обслуживанию быстро выявляют и устраняют риски и неисправности.

Повышение производительности: обработка грузов стала занимать значительно меньше времени. Повысилась эффективность процессов погрузки и отгрузки благодаря использованию интеллектуальных приложений и технологий. Теперь эти процессы занимают не несколько часов, а несколько минут, а сотрудники вместо ручного труда уделяют больше времени управлению задачами. Товары быстрее покидают порт, что приносит ощутимую выгоду с точки зрения экономики.

Экологическая безопасность: решение стало первой инициативой порта Тяньцзинь на пути к углеродной нейтральности, предприятие постепенно переходит на потребление возобновляемой энергии, замещая ископаемые виды топлива и электроэнергию ветровой и солнечной энергией. Разработанное компанией Huawei интеллектуальное решение помогает оптимизировать и сократить общее энергопотребление.