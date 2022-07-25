Посетите консультацию подолога в клинике GRACE`CLUB

Подолог — это специалист по здоровью стоп. Эта специальность позволяет ему во всех нюансах разобраться с проблемами, которые время от времени возникают у многих. Стопам человека приходится выдерживать весь вес из-за прямохождения, часто их заключают в узкую или неудобную обувь на каблуке, сделанную из материалов, которые плохо пропускают воздух. Причин обратиться к подологу много: грибковые поражения кожи и ногтей, уход за стопами у страдающих сахарным диабетом, склонные к врастанию ногтевые пластины, сухие мозоли и натоптыши, трещины на пятках, выступающие косточки, изменение формы пальцев или всей стопы, плоскостопие.

Подолог может оказать услугу медицинского педикюра. Это полезная процедура, которая поможет привести в порядок проблемные ногти, с которыми не помогут в обычном салоне красоты. Если есть вросшие ногти, много грубой ороговевшей кожи, ногти утолщены, присутствует заражение грибком, требуется очень аккуратный подход, например, для диабетиков, которым даже небольшие повреждения целостности кожи могут быть опасны, лучше довериться опытному специалисту в медицинской клинике, где все тщательно дезинфицируется и есть специальное оборудование.

Тем, кто страдает от врастания ногтей, подолог может установить титановую нить, которая устраняет саму причину врастания, поддерживая ногтевую пластину в правильном положении. Это эффективная и щадящая техника, которая никак не ограничивает возможности движения и занятий спортом.

Кроме того в арсенале подолога есть специальные приемы и материалы, которые послужат здоровью ваших ног. Материал «Флиси-Веб» используется, чтобы разгрузить мозоли, избавляет от боли во время ходьбы. Также возможно провести реабилитацию связок и мышц после травм методом тейпирования — наложения специальных эластичных лент.

Подолог в клинике GRACE`CLUB может провести профессиональный массаж стоп, который улучшает кровообращение и общее самочувствие, ведь на стопах есть множество особых рефлексогенных точек, которые помогают расслаблению и позитивно влияют на организм.

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