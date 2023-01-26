После ремонта и реконструкции в 2022 году ООО «Транснефть – Балтика» ввело в эксплуатацию 45 объектов

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги реализации в 2022 году программы технического перевооружения и реконструкции, а также плана капитального ремонта. За указанный период введено в эксплуатацию после завершения разного вида плановых работ 45 объектов.

В частности, завершена реконструкция резервуара объемом 10 тыс. куб. м на головной перекачивающей станции «Кириши» в Ленинградской области, предназначенного для хранения авиационного топлива, поставляемого в петербургский аэропорт Пулково. Реконструирован нефтяной резервуар объемом 20 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции «Ярославль» в Ярославской области. Мероприятия реализованы с применением материалов и конструкций отечественного производства. Cрок безопасной эксплуатации резервуаров составляет 50 лет с межремонтным интервалом 20 лет.

На площадочных объектах выполнено техническое перевооружение еще пяти резервуаров объемом от 5 до 50 тыс. куб. м.

Реконструкция включает демонтаж и полную замену металлоконструкций, в то время как техперевооружение – частичную замену. В 2022 году продолжались работы по реконструкции линейной части. Введено в эксплуатацию 34,5 км построенных участков нефтепроводов и 15,8 км участков нефтепродуктопроводов. В частности, мероприятия проводились на магистральном нефтепроводе Ярославль – Кириши 1 и нефтепродуктопроводе Кириши – Красный Бор, по которому осуществляются поставки авиационного топлива в аэропорт Пулково.

В течение всего года осуществлена плановая замена 62 единиц запорной арматуры на площадочных объектах и линейной части. В целях обеспечения надежности электроснабжения выполнено техническое перевооружение на высоковольтной линии ВЛ-10кВ магистрального нефтепродуктопровода Ярославль – Приморск 2 с монтажом 43 разъединителей, 65 опор, установкой 20 единиц автоматических пунктов секционирования.

В целях поддержания высокого уровня экологической безопасности нефтеперекачивающей станции «Палкино» в Ярославской области в прошедшем году введена в эксплуатацию новая станция биологической очистки сточных вод. Ее производительность – 15 куб. м хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки. В работе станции используется принцип сочетания механической и биологической очистки с применением методов глубокой доочистки. Очищенные сточные воды соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Выполнение плановых мероприятий по ремонту и реконструкции позволяет обеспечивать высокую надежность и безопасность функционирования нефтетранспортной инфраструктуры.